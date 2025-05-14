Nobody 2'nin Fragmanı Yayınlandı! Breaking Bad'in Yıldızı Başrolde

Nobody 2 filminin fragmanı paylaşıldı. Peki, aksiyon dolu sahnelerin yer alacağı Nobody 2 filmi ne zaman vizyona girecek? İşte filmin detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Nobody 2 filminin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Paylaşılan tanıtım videosu, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı. Peki, Nobody 2 filmi ne zaman çıkacak?

Nobody 2 Fragmanı

Universal Pictures'in resmî YouTube kanalı üzerinden Nobody 2 için fragman yayınlandı. 2 dakika 53 saniye uzunluğundaki videoya baktığımızda yeni filmde de aksiyon dolu sahnelerin yer aldığını görüyoruz.

Nobody 2 Oyuncuları

  • Bob Odenkirk
  • Connie Nielsen
  • Christopher Lloyd
  • Sharon Stone
  • Colin Hanks
  • Michael Ironside
  • John Ortiz
  • Colin Salmon
  • Daniel Bernhardt

Filmde Bob Odenkirk "Hutch Mansell" karakterini canlandırıyor. Breaking Bad, Better Call Saul ve daha pek çok yapımda yer almıştı. Yönetmenliğini Timo Tjahjanto'nun üstlendiği filmin senaristleri arasında Umair Aleem, Derek Kolstad ve Bob Odenkirk bulunuyor.

Nobody 2 Vizyon Tarihi

Nobody 2 filmi 15 Ağustos 2025 tarihinde vizyona girecek.

Fallout 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi de Belli Oldu
Sinema

Fallout 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi de Belli Oldu

Fallout dizisinin 2. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, Fallout yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER