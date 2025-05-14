Nobody 2'nin Fragmanı Yayınlandı! Breaking Bad'in Yıldızı Başrolde
Nobody 2 filminin fragmanı paylaşıldı. Peki, aksiyon dolu sahnelerin yer alacağı Nobody 2 filmi ne zaman vizyona girecek? İşte filmin detayları!
Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Nobody 2 filminin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Paylaşılan tanıtım videosu, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı. Peki, Nobody 2 filmi ne zaman çıkacak?
Nobody 2 Fragmanı
Universal Pictures'in resmî YouTube kanalı üzerinden Nobody 2 için fragman yayınlandı. 2 dakika 53 saniye uzunluğundaki videoya baktığımızda yeni filmde de aksiyon dolu sahnelerin yer aldığını görüyoruz.
Nobody 2 Oyuncuları
- Bob Odenkirk
- Connie Nielsen
- Christopher Lloyd
- Sharon Stone
- Colin Hanks
- Michael Ironside
- John Ortiz
- Colin Salmon
- Daniel Bernhardt
Filmde Bob Odenkirk "Hutch Mansell" karakterini canlandırıyor. Breaking Bad, Better Call Saul ve daha pek çok yapımda yer almıştı. Yönetmenliğini Timo Tjahjanto'nun üstlendiği filmin senaristleri arasında Umair Aleem, Derek Kolstad ve Bob Odenkirk bulunuyor.
Nobody 2 Vizyon Tarihi
Nobody 2 filmi 15 Ağustos 2025 tarihinde vizyona girecek.