Nobody 2'nin Fragmanı Yayınlandı! Breaking Bad'in Yıldızı Başrolde

Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Nobody 2 filminin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Paylaşılan tanıtım videosu, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı. Peki, Nobody 2 filmi ne zaman çıkacak?

Nobody 2 Fragmanı

Universal Pictures'in resmî YouTube kanalı üzerinden Nobody 2 için fragman yayınlandı. 2 dakika 53 saniye uzunluğundaki videoya baktığımızda yeni filmde de aksiyon dolu sahnelerin yer aldığını görüyoruz.

Nobody 2 Oyuncuları

Bob Odenkirk

Connie Nielsen

Christopher Lloyd

Sharon Stone

Colin Hanks

Michael Ironside

John Ortiz

Colin Salmon

Daniel Bernhardt

Filmde Bob Odenkirk "Hutch Mansell" karakterini canlandırıyor. Breaking Bad, Better Call Saul ve daha pek çok yapımda yer almıştı. Yönetmenliğini Timo Tjahjanto'nun üstlendiği filmin senaristleri arasında Umair Aleem, Derek Kolstad ve Bob Odenkirk bulunuyor.

Nobody 2 Vizyon Tarihi

Nobody 2 filmi 15 Ağustos 2025 tarihinde vizyona girecek.