Fallout 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi de Belli Oldu

Fallout'un 2. sezonu merakla beklenirken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Video oyunu uyarlaması olan popüler dizinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Bu video ile birlikte ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.

Fallout Dizisi 2. Sezon Fragmanı

Fallout dizisinin ikinci sezonundan ilk tanıtım videosu izleyiciler ile buluştu. 32 saniye uzunluğundaki videonun başlangıcında Las Vegas tabelasını görüyoruz. Fragmanda Lucy MacLean ve Cooper Howard yer alıyor.

Fallout dizisinin 2. sezonu için ilk teaser paylaşıldı.pic.twitter.com/wZro9xziRY — Tamindir.com (@Tamindir) May 13, 2025

Fallout 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Paylaşılan tanıtım videosuna göre Fallout 2. sezon bölümleri 2025 yılının aralık ayında yayınlanmaya başlayacak.

Fallout Dizisi Konusu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angelas şehrinde insanlar, nükleer savaşın ardından mutantlardan, radyasyondan ve kötü niyetli kişilerden korunmak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır. Bu sığınaklar Vault olarak isimlendirilir.

Fallout Dizisi 2. Sezon Oyuncuları ve Karakterleri

Ella Purnell (Lucy MacLean)

(Lucy MacLean) Aaron Moten ( Maximus)

Maximus) Walton Goggins (Cooper Howard)

(Cooper Howard) Sarita Choudhury (Moldaver)

(Moldaver) Kyle MacLachlan (Hank MacLean)

(Hank MacLean) Frances Turner (Barb)

(Barb) Moisés Arias (Norm MacLean)

Fallout dizisi 2. sezon oyuncuları arasında Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve daha pek çok ismin yer alması bekleniyor. Yeni sezon oyuncu kadrosu hakkında henüz resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu liste değişebilir.

Fallout Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fallout dizisini Amazon Prime Video isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Amazon Prime aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.