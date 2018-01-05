Nokia 6 (2018) Duyuruldu

Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Nokia, 2018 model ilk telefonunu duyurdu. Orta seviye akıllı telefon pazarında boy gösterecek olan yeni Nokia 6, dikkat çekici teknik özelliklere ve fiyat etiketine sahip. Geçtiğimiz yılki Nokia 6'ya göre daha güçlü olan yeni cihazın tasarımında ufak tefek yenilikler bulunuyor.

5.5 inç Full HD IPS ekrana sahip olan Nokia 6, Snapdragon 630 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ve MicroSD kart destekli 32 GB / 64 GB depolama alanını barındıran cihazın batarya kapasitesi ise 3000 mAh seviyesinde. Hem önde hem de arkada tek kamerayı tercih eden Nokia, yine de kamera meraklılarını tatmin etmeyi başaracak gibi gözüküyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüklü, ön kısımda ise 8MP çözünürlüklü bir kamera yer alıyor.

Nokia 8'de yer alan Ozo ses kayıt özelliği ise bir hayli ilgi topladığı için yeni Nokia 6'da da bulunuyorken cihazda home tuşunun kaldırılmasıyla beraber parmak izi okuyucusu arka tarafa taşınmış durumda. Ayrıca cihaz kutudan Android 7.1 Nougat ile geliyor.

İlk olarak Çin pazarında 230 dolar ile satışa çıkacak olan Nokia 6, kısa bir süre içerisinde global olarak satışa sunulacak. Ancak ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Ayrıca yeni Nokia 6'nın tanıtım videosunu izlemek isterseniz: