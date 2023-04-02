Nokia C12 Plus Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

HMD Global, Nokia C12 modelini ocak ayında, C12 Pro modelini ise mart ayında tanıtmıştı. Şirket, Nokia C12 Plus isimli yeni bir akıllı telefon modeli duyurdu. C12 serisinin yeni üyesi Nokia C12 Plus, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor.

Nokia C12 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 X 1520 piksel

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya Kapasitesi: 4000 mAh

Yazılım: Android 12 Go Edition

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nokia C12 Plus, bu ekran üzerinde 720 x 1520 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde yer alıyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Telefonda hangi işlemcinin yer aldığı açıklanmadı fakat cihazın sekiz çekirdekli Unisoc işlemciye sahip olduğu bilgisi bulunuyor. Bu da Nokia C12 ve C12 Pro modellerinde kullanılan Unisoc SC9863A1 işlemcisinin C12 Plus'ta da yer alma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz Android 12 Go Edition işletim sistemiyle birlikte geliyor. Peki, Nokia C12 Plus ne kadar fiyata satılacak?

Nokia C12 Plus Fiyatı

Nokia C12 Plus modeli yaklaşık 100 dolar fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa çıkacak. Telefonun diğer ülkelerde de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.