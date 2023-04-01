Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition Kutusuyla Dikkat Çekiyor

Samsung'un son amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S23 Ultra'nın özel bir sürümü olan Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, Güney Kore pazarına özel olarak sunuldu.

Özel sürüm, BMW M3 E30'un merkezine yerleştirilmiş ve BMW temalı bir kılıf, anahtarlık ve birçok amblem içeriyor. Ayrıca ürünle birlikte BMW markalı bir hava kompresörü, bardak tutucu, kablosuz şarj cihazı, analog saat, fotoğraf kitabı ve poster de sunuluyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition Kutusu

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, normal S23 Ultra ile aynı donanıma sahip olmasına rağmen özel bir kutu ile birlikte geliyor. Ana kutu, eski efsane M3'ün ön ve arka bölümlerinden esinlenerek tasarlanmış ve Samsung, bu kutu açma deneyimini özel hâle getirerek bir ilki gerçekleştiriyor.

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