Bütçe Dostu Nokia C12 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Yapılan tanıtımla birlikte Nokia C12 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte bütçe dostu yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen ayrıntılar!
Nokia C12 Pro özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken akıllı telefon modeli neler sunuyor? HMD Global tarafından tanıtılan yeni cihaza dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Nokia C12 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- İşlemci: Unisoc SC9863A1
- RAM: 2 GB / 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya Kapasitesi: 4000 mAh
- Yazılım: Android 12 Go Edition
Ocak ayında Nokia C12 modelini piyasaya süren HMD Global, Nokia C12 Pro isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıttı. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan C12 Pro, IPS LCD ekranı üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor.
Gücünü Unisoc SC9863A1 işlemcisinden alan telefonun 2 GB ve 3 GB olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. 64 GB depolama alanına sahip olan cihazda 4000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon Android 12 Go Edition ile birlikte geliyor.
Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Peki, C12 Pro ne kadar fiyata satılıyor?
Nokia C12 Pro Fiyatı
- 2 GB RAM + 64 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 84 dolar
- 3 GB RAM + 64 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 90 dolar
Üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Nokia C12 Pro modelinin 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık 84 dolar, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 90 dolar civarında fiyata sahip.
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