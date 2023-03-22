Bütçe Dostu Nokia C12 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Nokia C12 Pro özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken akıllı telefon modeli neler sunuyor? HMD Global tarafından tanıtılan yeni cihaza dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Nokia C12 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: Unisoc SC9863A1

RAM: 2 GB / 3 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya Kapasitesi: 4000 mAh

Yazılım: Android 12 Go Edition

Ocak ayında Nokia C12 modelini piyasaya süren HMD Global, Nokia C12 Pro isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıttı. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan C12 Pro, IPS LCD ekranı üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor.

Gücünü Unisoc SC9863A1 işlemcisinden alan telefonun 2 GB ve 3 GB olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. 64 GB depolama alanına sahip olan cihazda 4000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon Android 12 Go Edition ile birlikte geliyor.

Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Peki, C12 Pro ne kadar fiyata satılıyor?

Nokia C12 Pro Fiyatı

2 GB RAM + 64 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 84 dolar

3 GB RAM + 64 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 90 dolar

Üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Nokia C12 Pro modelinin 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık 84 dolar, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 90 dolar civarında fiyata sahip.