Nokia Geri Dönüyor: Patlamaya Karşı Dayanıklı Endüstriyel Telefon Üretti!

Yılların efsaneleşmiş telefon markası Nokia, günümüzün akıllı telefon furyasından geri kaldı. Bir zamanların vazgeçilmez markası olan Nokia, şimdilerde iki yeni telefon üzerinde çalışmalar yapıyor.

Şirket, endüstriyel amaçlarla ürettiği patlamaya dayanıklı iki adet telefon modelini tanıttı. Telefonların stokları hakkında bir bilgi verilmediği için henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Patlama Riski Yüksek Yerlerde Kullanılabilecek!

Nokia, endüstriyel zorluklara karşı dayanıklı olan ve nerdeyse zırhlanmış iki telefon modelini tanıttı. Nokia HHRA501x ve IS540.1 adındaki telefon modelleri; madencilik, petrol, gaz ve kimya gibi patlama riski yüksek yerlerde kullanılabilecek dayanıklılıkta üretildi.

Telefonların üretimi için Alman şirketi i.safe MOBILE Gmbh ile iş birliği yapıldığı ve birlikte birçok test uygulaması gerçekleştirildiği açıklandı. Telefonların suya ve toza karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

Her iki telefon modelinin de ekranı Corning tarafından üretilen Gorilla Glass 3 cam ile korunuyor. 5G bağlantısına sahip telefonların 4.400 mAh kapasitesinde çıkarılabilir bir bataryası mevcut.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modellerin arkasındaki ana kamera 48 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Ön kameranın çözünürlüğü ise 5 Megapiksel. Ayrıca telefonların çift SIM girişi ve eSIM desteği olduğu biliniyor.

Peki siz Nokia'nın yeni modellerinin günümüz teknolojisini yakaladığını düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.