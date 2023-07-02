Apple ve Nokia 5G Yeniliklerini İçeren Yeni Bir Anlaşmaya İmza Attı

Nokia, 2017 yılında iPhone'a "belirli ağ altyapısı ürünleri ve hizmetleri" sağlayan bir çapraz patent lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Apple, fiziksel ve çevrim içi mağazalarında Nokia sağlık ürünlerinin satışına devam etmeyi kabul etti.

Nokia ve Apple Yeniden Anlaştı

Anlaşmanın son yılına girerken iki şirket yeniden birlikte çalışacaklarını belirtti. Nokia bugün yaptığı açıklamada Apple ile Nokia'nın 5G yeniliklerini ve Nokia tarafından patentlenen diğer teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni bir uzun vadeli patent lisans anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın şartları hakkında bilgi verilmese de Nokia, yeni patent lisans anlaşması kapsamında 2024 yılından itibaren Apple'dan ödeme almaya başlayacağını söyledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander, "Apple ile dostane bir temelde uzun vadeli bir patent lisans sözleşmesi imzalamış olmaktan çok memnunuz.” dedi.

Nokia, 2007'de iPhone piyasaya sürüldüğünde dünya çapında en çok satan akıllı telefon markasıydı. Yaşanan düşüş sonrasında 2014 yılında akıllı telefon bölümünü Microsoft'a sattı. Microsoft ise 2016 yılında Nokia akıllı telefon markasının haklarını HMD Global liderliğindeki bir gruba devretti.