Nokia G60 5G'nin Özellikleri Sızdırıldı

Nokia yakında ilk olarak Hindistan'da ilk 5G telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. HMD Global marka lisans sahibi, bu ayın başlarında 5G dağıtımı için Reliance Jio ile bir anlaşma yaptığını duyurmuştu. Finli markanın Hindistan'daki ilk 5G uyumlu telefonu Nokia G60 5G olacak.

Cihaz, tam teknik özellik sayfasıyla birlikte Nokia Hindistan web sitesinde listelendi. Akıllı telefonun fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntıları şu anda bir sır olarak kalıyor. Nokia G60 5G, Eylül ayında IFA 2022 etkinliği sırasında küresel pazar için duyuruldu. Hint varyantı da aynı özelliklerle gelecek.

Nokia G60 5G Özellikleri

Resmî listeye göre cihaz, FHD+ çözünürlüğe ve su damlası çentiği bulunan 6.58 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran ayrıca 120Hz yenileme hızına ve 500 nit en yüksek parlaklığa sahip olacak ve Gorilla Glass 5 ile korunacak. Akıllı telefon, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip.

Nokia G60 5G'ün görüntüleme cephesinde üçlü arka kamera ünitesi bulunuyor. Ünite, 50MP ana sensör, 5MP ultra geniş lens ve 2MP derinlik birimini içeriyor. Selfie için ise 8MP bir ön kamera mevcut.

Kaputun altında Nokia G60 5G, Snapdragon 695 işlemciden gücünü alıyor. 6GB RAM ve 128GB dâhili depolaması bulunan telefon, 20W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil ile geliyor. Akıllı telefon kutudan Android 12 işletim sistemi ile çıkacak. Resmî liste, üç yıllık Android işletim sistemi yükseltmelerinin yanı sıra üç yıllık aylık güvenlik güncellemelerini alacağını doğruluyor.

Nokia G60 5G'deki bağlantı seçenekleri arasında eSIM destekli çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.