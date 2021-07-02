Nokia Lumia'da Windows 11 Çalıştırdılar

Bir geliştirici Nokia Lumia'ya Windows 11 yükledi. Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve mobile ayak uydurma yetenekleriyle ön plana çıkan Windows 11 ilk defa bir akıllı telefonda test edildi. Microsoft Lumia 950 XL'nin 5,7 inçlik ekranında Windows 11 çalıştırmak nasıl görünüyor? İşte detaylar:

Windows 11 piyasaya sürüldüğünde, Android uygulamaları ile derin bir entegrasyona sahip olacağını ve işletim sisteminde Android uygulamalarını çalıştıracağını zaten biliyoruz. Peki ya eski bir Windows Phone cihazında Windows 11 çalıştırılsa ne olurdu?

Nokia Lumia'nın Windows 11 performansı nasıl?

Bir geliştirici, Windows 11'i eski akıllı telefonda çalıştırmanın yolunu buldu. Yazılımcı ve mühendislik öğrencisi olan Gustave Monce, UUP (Birleşik Güncelleme Platformu) görüntülerini kullanarak Windows 11 ARM yapısını bir araya getirmeyi başardı ve yeni işletim sistemini Microsoft Lumia 950 XL'e başarıyla yükledi.

Gustave Monce'un paylaştığı ekran görüntülerine göre Windows 11 Başlat Menüsü Nokia Lumia cihazda sorunsuzca çalışıyor. Yani işletim sisteminin yeni görev çubuğu PC'de olduğu gibi çalışıyor. Animasyonlar biraz gecikmeli olsa da Windows 11'in 5,7 inç ekrana uyum sağladığını söylemek mümkün.

Monce, Windows 10 Mobile ve Windows 10 ARM üzerindeki sürücüleri manuel olarak içe aktararak, arama ve mesajlaşmayı masaüstü işletim sistemine getirdi ve hücresel bağlantıyı etkinleştirmede de başarılı oldu. Monce'un yaptıkları etkileyici olsa da günlük kullanımda Windows 11'in mobil cihazlara uygun bir kullanıma sahip olduğu düşünülmüyor. Ancak video, altı yaşındaki Lumia 950XL'nin modern işletim sistemlerini çalıştırabildiğini gösteriyor.

Yeni nesil işletim sistemini herkesten önce deneyimlemek istiyorsanız, bu bağlantıda yer alan rehberimizden Windows 11 Beta Nedir, Nasıl İndirilir ve Nasıl Yüklenir? sorularına cevap bulabilirsiniz. Ancak Windwos 11 beta kurmadan önce sistem gereksinimlerine göz atmayı ihmal etmeyin.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli TPM: TPM 2.0

TPM 2.0 Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

Peki ya siz Nokia Lumia'da test edilen Windows 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden paylaşmayı ihmal etmeyin.