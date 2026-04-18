vivo'dan 10.200 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

vivo'nun yeni telefonu Y600 Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce tasarımı sızdırılan Y600 Pro'nun bu kez özellikleri açıklığa kavuştu. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak.

vivo Y600 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 7300e

Dimensity 7300e Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı kamera

50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı kamera Batarya: 10.200 mAh

10.200 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y600 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 10.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde cihaz çok uzun bir pil ömrü sunacak. Y600 Pro ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo Y600 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300e işlemcisi bulunacak. Bu işlemcideki "e" harfi, standart 7300'e kıyasla daha verimli olduğunu gösteriyor. Bu da pil ömrüne olumlu yönde bir katkı sağlıyor. İşlemcinin 2.5 GHz hızındaki dört çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki dört çekirdeği ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor.

Dimensity 7300e, Genshin Impact'i ortalama 31 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 66 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 118 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemci daha önce Realme 13+, Realme 14 Pro ve Realme Narzo 70 Turbo dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'da ise Dimensity 7400 mevcut.

vivo Y600 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Y600 Pro, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'da 6,67 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1.600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise telefonun akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada OLED, siyahları derin siyah olarak gsöteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

vivo Y600 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip vivo Y600 Pro'nun ekim veya kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Y500 Pro, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı.

vivo Y600 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y31 5G, vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

vivo Y600 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y500 Pro için 1.799 yuan (11.864 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Y600 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.950 yuan (12.859 TL) civarında bir fiyata sahip olabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo Y600 Pro'nun orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Böylece siyahlar tam anlamıyla siyah olarak gösteriliyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada telefon hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli performans sunacak.