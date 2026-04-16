2,774 TL'lik 2 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte iki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında çok sevilen bir menajerlik oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 19 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.Football Manager 26 Console ve South Park Snow Day'e erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle Ücretsiz Deneme" butonuna basın.

South Park Snow Day Nasıl Bir Oyun?

Question tarafından geliştirilen South Park Snow Day, klasik South Park mizahını koruyor. Aksiyon ve macera türlerindeki yapımda kasabada büyük bir kar fırtınası meydana geldi. Bu fırtına, bir maceraya dönüşüyor. Oyunda Cartman, Stan, Kyle ve Kenny ile birlikte kasabadaki kaosu çözmeye çalışıyoruz. Görevler mizahi diyaloglar içeriyor.

South Park Snow Day'de dört oyuncuya kadar co-op desteği de bulunuyor. Yani bu yapım, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Co-op, oyunun çok daha eğlenceli hâle gelmesini sağlıyor. Hack and slash tarzında dövüş sistemine sahip olan yapımda basit bir oynanış mevcut.

Karakterler farklı silahlar ve özel yetenekler kullanabiliyor. Mekaniklerin eğlenceli olduğunu belirtelim. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapımda üç boyutlu bir dünya bulunuyor. Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği oyun, 2024 yılının mart ayında piyasaya sürüldü.

Football Manager 26 Nasıl Bir Oyun?

Football Manager 26, menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Unity motoruyla geliştirilen bu oyun, serinin önceki yapımlarına kıyasla sahada daha akıcı animasyonlar, daha gerçekçi hareketler ve daha doğal bir futbol atmosferi sunuyor. Bu da genel oyun deneyiminin daha iyi olmasını sağlıyor.

Serinin yeni yapımında arayüz tamamen yenilendi. Modern bir menü tasarıma sahip olan oyunda rakip menajerler artık daha mantıklı taktiksel hamleler yapıyor. Hatta maç esnasında strateji değiştirilebiliyor. Bu da oyunun hem zorluk seviyesini artırıyor. Böylece Daha gerçekçi bir rekabet ortamı elde ediliyor.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Örneğin ben South Park'ı çok seven biri olarak South Park Snow Day'i oynamak istiyordum. Kampanya sayesinde bu oyunu Xbox Series S konsoluma ücretsiz olarak indirip denedim. Oyunu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle mizah içeren diyalogları ve basit oynanış sistemini çok beğendim.

Bu arada menajerlik oyunlarını sevdiğimden dolayı Football Manager 26 da dikkatimi çekti. Eğer siz de menajerlik türünü seviyorsanız bu yapıma da bir şans verebilirsiniz. Serinin yeni oyununun pek çok yenilik içerdiğini belirteyim. Bunlar arasında daha akıcı animasyonlar ve daha doğal bir futbol atmosferi de yer alıyor.