Realme'den Ucuz Android Telefon Geliyor! Unisoc İşlemciye Sahip

Realme C81'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda C81'in renk seçenekeleri ortaya çıktı. Bütçe dostu Android telefon, iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Yüksek batarya kapasitesine sahip cihazda ayrıca Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak.

Realme C81'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelmesi beklenen Realme C81, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Telefonun tasarımı henüz belli değil ancak Realme C71'de kare şeklinde bir modül bulunuyor. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alıyor. Yeni modelde de böyle bir tasarım görebiliriz.

Realme C81'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 563 nit

563 nit İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.300 mAh

6.300 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme C81'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonunda Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

Söz konusu işlemci daha önce Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada Realme C71'de de aynı işlemci bulunuyor. İşlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdke ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdeğin yer aldığını belirtelim.

Realme C81'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

C81'in ekranı 6,74 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 563 nit parlaklık sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme C71'de 6,74 inç ekran boyutu, LCD ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 563 nit parlaklık ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefonun 563 nit parlaklığı, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada 90Hz yenileme hızı, 60Hz ekrana kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu fark hissediliyor.

Realme C81'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşme gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek.

Realme C81 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C81'in mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Realme C71, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

Realme C81 Türkiye'de Satılacak mı?

Realme C81'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C81'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme C81'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C71, 10 bin 999 rupi (5 bin 334 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Buna göre Realme C81'in ise 12 bin rupi (5 bin 820 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin 900 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını belirteyim. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Bu arada telefonun hem günlük kullanım hem de Candy Crush Saga gibi donanımı zorlamayan basit mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Cihazın ayrıca standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.