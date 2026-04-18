Windows 11’e Büyük Güncelleme! Başlat Menüsü Sil Baştan Yazılıyor

Microsoft, 2026 yılına girilmesiyle birlikte Windows 11 için resmen yeni bir süreç başlattı. Öyle ki şirket, işletim sisteminin performansını ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedeflerken, bu kapsamda kurulum sırasında hesap zorunluluğunu kaldırma ve kullanıcıları rahatsız eden Copilot simgesini kademeli olarak azaltma planlarını daha önce duyurmuştu. Şimdi ise firmanın Başlat Menüsü tarafında önemli bir değişikliğe hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Windows 11'de Başlat Menüsü Nasıl Değişecek?

Microsoft, resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla önemli değişiklikleri paylaştı. Açıklamaya göre şirketin Windows 11 için yeni hedefi Başlat Menüsü’nü baştan geliştirmek. Mevcut yapı Meta’ya ait React isimli arayüz teknolojisiyle geliştirilmiş durumda.

Ancak Microsoft, React'ı terk ederek kendi geliştirdiği arayüz teknolojisi WinUI 3’e geçiş yapmayı planlıyor. Bu oldukça kritik bir adım çünkü WinUI 3, Windows işletim sistemine özel olarak geliştirildiği için çok daha uyumlu çalışıyor. Bu da Başlat Menüsü’nün daha hızlı ve daha akıcı bir performans sunacağı anlamına geliyor.

Microsoft, WinUI 3 ile yeniden geliştireceği Başlat Menüsü için henüz bir ekran görüntüsü paylaşmadı. Ancak güvenilir kaynaklara göre yeni menü, mevcut tasarıma oldukça benzer olacak. Zaten şirket tamamen yeni bir tasarım yerine mevcut arayüzü daha stabil ve akıcı hale getirmeye odaklanıyor. Bu nedenle görsel anlamda büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Öte yandan firma, bu süreçte bazı eksiklikleri de gidermeye hazırlanıyor. Windows 10’da bulunan Başlat Menüsü boyutunu ayarlama özelliği Windows 11’de yer almıyordu. Şirketin bu özelliği getirmek için çalıştığı da belirtiliyor. Bu menü şu anda ekran boyutu ve çözünürlüğe göre otomatik olarak ayarlanıyor ancak kullanıcı tarafından değiştirilemiyor.

Microsoft’un son dyurusu kullanıcılar için sevindirici bir haber. Zira Başlat Menüsü, en güçlü donanımlara sahip bilgisayarlarda bile zaman zaman takılabiliyor ve tıklamalara geç tepki verebiliyordu. Yani pek de düzgün çalışmıyordu. Ayrıca boyut ayarlama gibi temel bir özelliğin uzun süredir eksik olması da bir hayli eleştiri topluyordu. Neyse ki şirket, kullanıcı talepleri için nihayet harekete geçti.

Windows 11’in Yeni Başlat Menüsü Ne Zaman Yayınlanacak?

Microsoft, yenilenmiş Başlat Menüsü için henüz net bir güncelleme tarihi paylaşmadı. Ancak bu yıl içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yeni menü ilk olarak Windows Insider sürümlerinde test edilecek, ardından kararlı sürümle birlikte tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu süreç ise birkaç ay sürecektir.

Editörün Yorumu

Şu anda Mac kullanıyor olsam da geçen yıl Windows 11 yüklü bir dizüstü bilgisayar kullanıyordum ve Başlat Menüsü’nde yaşanan takılma sorunlarıyla ben de sık sık karşılaşıyordum. Ayrıca menü boyutunun ayarlanamaması da benim için ciddi bir eksikti. Bu yüzden Microsoft’un kullanıcı geri bildirimlerini dikkate almasına oldukça sevindim.