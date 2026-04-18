Gerçekçi Grafiklere Sahip Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar dağıtarak oyuncuların takdirini kazanırken bir yandan da dijital oyun mağazasında çeşitli oyunlar ücretsiz hâle gelebiliyor. Bunun son örneği ise gerçekçi grafiklere sahip bir rol yapma oyunu oldu. Artak Avetisyan tarafından hazırlanan yapımı almak içinse sınırlı bir süreniz bulunuyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Undead Rise of the Betrayed King isimli oyun bedava olarak sunulmaya başlandı. Daha önce söz konusu platform üzerinden ücretsiz oyun alanların da tahmin edebileceği üzere oyun sadece birkaç gün sonra yeniden ücretli hâle gelecek. Oyunu alabilmeniz için son tarih 24 Nisan 2026 saat 05.00 olarak belirlendi.

Bu yapım normalde Epic Games'te 279 TL'ye, rakip dijital yayın platformu Steam'de ise 7.99 dolara (358 TL) satılıyor. Fırsat devam ederken oyunu kütüphanesine ekleyenlerinse bu ücreti ödemesine gerek kalmayacak. Oyunu hemen yüklemelerine de gerek olmayacak. Oyuncu ne zaman isterse kütüphanesinden oyunu yükleyip oynayabileyecek.

Undead Rise of the Betrayed King Fragmanı

Undead Rise of the Betrayed King Nasıl Bir Oyun?

Rol yapma oyunları arasında konumlanan Undead Rise of the Betrayed King'de hayatta kalan son altın ejderhayı yönetiyoruz. Bu cümleden sonra kafanızda hemen bir ejderha canlandı, değil mi? Hemen heyecanlanmamanızı tavsiye ederiz. Evet, ejderhayı yönetiyorsunuz ama bu bildiğiniz ejderha formunda değil. Oyun, ejderhalardan nefret edilen bir dünyada geçiyor. Bu ejderha da kendini insan kılığına sokarak kimliğini gizlemeye çalışıyor.

Kimliğinizi gizli tutmaya çalışırken bir yandan da dünyayı ele geçiren ölüler ordusunu yok etmek üzere harekete geçiyorsunuz. Ayrıca kendi geçmişinizi ve ejderha soyunun sırlarını öğrenmek üzere çabalıyorsunuz. Normalde insan formunda gezdiğiniz oyunda NPC'lerle etkileşime geçebiliyor, görev alabiliyor ve dünyayı dilediğiniz gibi gezebiliyorsunuz ama savaşa girdiğinizde içinizdeki o ejderha gücü açığa çıkıyor ve düşmanlarınızın üzerinde etkili hâle geliyorsunuz.

Undead Rise of the Betrayed King'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel I7-11700

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: GeForce RTX 4070

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 46 GB kullanılabilir alan

Undead Rise of the Betrayed King'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel I7-14700

RAM: 32 GB

Ekran Kartı: GeForce RTX 3090

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 46 GB kullanılabilir alan

Undead Rise of the Betrayed King Kimlere Göre Bir Oyun?

Her oyun gibi Undead Rise of the Betrayed King'in de hitap ettiği belirli bir kitle bulunuyor. Yani bütün oyunculara hitap eden bir yapım değil. Eğer reflekslerin ön planda olduğu, doğru zamanda doğru hamleyi yapmanın gerektiği yüksek tempolu oyunları seviyorsanız sizin de ilginizi çekecektir ama kolay bir oyun ve basit oynanış istiyorsanız pek size göre olmayabilir.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir oyunun varlığından bile haberim yoktu. Ücretsiz olduğunu öğrendikten sonra birkaç saat oynamayı denedim ve oyun gerçekten de beğenimi kazandı. İlk olarak 11 Ağustos 2025 tarihinde piyasaya sürülen bu oyun tam da istediğim türe sahip. Benim gibi rol yapma oyunlarını sevenlerin ekran karşısından ayrılamamasına neden olacağını düşünüyorum.