Infinix'in 8 GB RAM'li Ucuz Telefonu Yolda! 120Hz Ekranı Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Infinix Hot 70'in bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Infinix Hot 70'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Infinix Hot 70'in arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül yer alacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Infinix logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonlarının yanı sıra turuncu renkli özel bir buton da bulunacak. Bu buton, yapay zeka özelliklerine hızlıca erişilebilmesini sağlayacak. Bu arada cihaz 167,92 x 79,12 x 7,64 boyutlarında olacak.

Infinix Hot 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

720 x 1576 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Helio G100

MediaTek Helio G100 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5600 mAh

5600 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W NFC : Destekleyecek.

: Destekleyecek. İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı XOS 16

Infinix Hot 70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Infinix'in yeni telefonunda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G100 bulunacak. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcinin verimli çalışması, telefonun pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor.

Helio 100 işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 47 FPS'te, Arena Breakout'u ise ortalama 44 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift de sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Bu işlemcinin daha önce Infinix Hot 50 4G ve TECNO Spark 50 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edildiğini belirtelim.

Infinix Hot 70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Hot 70'in ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1576 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Infinix Hot 60'ta 6,7 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Önceki modelde ayrıca 700 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Hot 70'te 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip.

Infinix Hot 70'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğüdne kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modelinde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Infinix Hot 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Hot 70'in 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Infinix Hot 60, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Infinix Hot 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Infinix Hot 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 60 için 10 bin 499 rupi (5 bin TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Hot 70'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 13 bin rupi (6 bin 305 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda Infinix Hot 70'in ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.

Telefonun hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED, çok canlı renkler sunuyor. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor.