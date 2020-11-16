Normal Hayata Ne Zaman Döneceğiz? Aşıyı Bulan Prof. Dr. Uğur Şahin Açıkladı

Potansiyel koronavirüs aşısını üreten BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin normal hayata ne zaman döneceğiz sorusuna yanıt verdi. Koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ederken bir yandan da uzmanlar aşı için çalışmalarını sürdürüyor. İşte Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklama.

Normal Hayata Ne Zaman Döneceğiz?

BBC'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı açıklamada aşının etkisinin yaz aylarında yoğun bir şekilde görüleceğini ve hayatın gelecek kış (2022 yılı) itibarıyla normale döneceğini paylaştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin "Ben böyle yüksek etkili bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın azalacağına inanıyorum. Belki yüzde 90 değil, belki yüzde 50 oranında. Ancak bunun salgının yayılmasında büyük bir azalma getireceğini de unutmayalım" dedi.

Aşının bu kış sonunda ya da gelecek yılın başında dağıtılmaya başlanacağını söyleyen Uğur Şahin, amaçlarının nisan ayına kadar dünya genelinde en az 300 milyon doz dağıtmak olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Pfizer ve BioNTech şirketinin ortak olarak geliştirdiği koronavirüs aşısına yüzde 90 oranında etkili olduğu bilgisi verilmişti.

Sizler Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce normal hayata dönüş ne zaman olur? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs Belirtileri Ne?

Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar:

Ateş

Titreme

Öksürük

Nefes Darlığı

Yorgunluk

Kas ve Vücut Ağrısı

Baş Ağrısı

Tat ya da Koku Kaybı

Boğaz Ağrısı

Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

Mide Bulantısı ya da Kusma

İshal

Türkiye Koronavirüs Tablosu 15 Kasım

15 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 414.278 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.507'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.439 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 353.663 olarak açıklandı.