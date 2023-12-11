Not Defteri Merakla Beklenen Özelliğine Kavuşuyor!

Her gün en az bir kez kullandığımız Not Defteri, ihtiyaç duyulan bir özelliğe yeni güncelleme ile kavuşuyor.

Karakter sayısı özelliğini eklemek görünüşte basit bir değişiklikten ibaret gibi gözükse de yıllardır uygulamada bulunmuyordu.

Yeni özellik, Windows 11'in en son Canary kanalı test yapısında ortaya çıktı. Artık Not Defteri penceresinin sol alt köşesinde bir karakter sayısı göstergesi yer alıyor.

Not Defteri'nde Artık Karakter Sayacı Yer Alıyor

Kullanıcılar bugüne kadar karakter sayısını öğrenmek istediğinde ya metinlerini Word dosyasında yazmayı tercih ediyorlardı, ya da Not Defteri'nde yazdıktan sonra Word'e taşıyorlardı.

Ayrıca özelliği kullanışlı kılan ve Word'de bulunmayan bir işlevi de var. Mouse ile bir metni seçtiğinizde yalnızca seçili olan kısmın karakter sayısı da hemen alt tarafta görüntülenebiliyor.

Karakter sayısı özelliği, Microsoft'un bu yıl Not Defteri'nde yaptığı çeşitli iyileştirmelerden yalnızca biri. Kısa bir süre önce Not Defteri'ne çalışmanızı düzenli aralıklarla otomatik olarak kaydeden ve ilerlemeyi kaybetme endişesini ortadan kaldıran bir otomatik kaydetme seçeneği eklenmişti.

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