Nothing Telefonlara Yeni Özellikler Geldi: İşte Büyük Güncelleme!

Nothing Phone 3 sahipleri için Android 16 güncellemesi yayınlandı. Diğer modelleri kullananlar ise biraz daha beklemek zorunda kalacak. Nothing OS 4.0 güncellemesi, Google’ın en yeni mobil işletim sistemiyle birlikte bir dizi arayüz yeniliğine ev sahipliği yapıyor.

Nothing, Android 16 Güncellemesinin Dağıtımına Başladı

Nothing OS 4.0, daha akıcı ve hızlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Şirket, “daha hızlı tepkiler, daha temiz görseller, daha pürüzsüz etkileşimler” gibi iyileştirmeler vaat ediyor. Bu doğrultuda uygulama geçişleri, bildirim paneli ve hareketler daha belirgin bir hissiyat ve derinlikle yeniden tasarlandı.

Nothing ayrıca kendi uygulama simgelerini de daha temiz ve minimal bir tarza kavuşturdu. Şirket, “Ana ekran daha dengeli, modern ve kullanımı rahat” diyor. Durum çubuğu simgeleri Android 16’nın stilinden ilham alınarak yenilendi. Kilit ekranı için yeni saat seçenekleri eklendi ve standart koyu moda ek olarak gece okumaları için tasarlanmış “ekstra koyu mod” da sunuldu.

Şirketin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan Glyph Arayüzü de güncellemeler alıyor. Glyph Progress, Android 16’nın Canlı Güncellemeleriyle entegre çalışıyor. Şirketin açıklamasına göre “Yolculuklar, teslimatlar ve sayaçlar artık hem ekranda hem de Glyph Arayüzü’nde senkronize oluyor.”

Nothing OS 4.0, şu anda Nothing Phone 3 için dağıtılmaya başlandı. Diğer çoğu cihaz “önümüzdeki haftalarda” güncellemeyi almaya başlayacak. Şirketin (kısa süre önce ayrılan) CMF markalı cihazları güncellemeyi 2025 sonuna kadar alacak. Phone 3a Lite sahipleri ise “gelecek yılın başlarını” beklemek zorunda.