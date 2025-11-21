Nothing'den Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Nothing, Phone 4a isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bütçe dostu olması beklenen akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Szıdırılan bilgilere göre Phone 4a önümüzdeki yıl tanıtılacak. Android telefon yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak. Peki, Nothing'in yeni telefonu neler sunacak?

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

A069 model numarasına sahip olan Nothing Phone 4a'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan Nothing Phone 3a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla yeni telefonun da şubat veya mart ayında duyurulması bekleniyor.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Uygun fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Nothing Phone 4a, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. 201 gram ağırlığında ve 163,52 x 77,50 x 8,35 mm boyutlarında olan Nothing Phone 3a'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Phone 4a'nın 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Nothing'in yeni Android telefonu 5.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi ile birlikte gelebilir. Telefon ayrıca 50W civarı hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Yeni telefonun işlemcisine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Phone 3a'da bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.