Apple Nothing'in Baş Tasarımcısını İşe Aldı Nothing CEO'su Çıldırdı!

Akıllı telefon sektörünün en haylaz oyuncusu kimdir diye sorulsa muhtemelen pek çok kişi Nothing cevabını verir. Apple'dan ayrılan kıdemli mühendisler ve tasarımcılar ile kurulmuş olan marka kısa bir süre içerisinde büyük bir atak yaptı ve akıllı telefon sektöründe bilinen oyunculardan biri oldu. Geçtiğimiz günlerde ise Apple hakkında yaptığı bir yorum büyük ses getirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Teknoloji dünyasında rekabet sadece ürünler üzerinden değil vizyonlar üzerinden de şekilleniyor. Nothing CEO’su Carl Pei, Apple hakkında yaptığı son açıklamalarla bu gerçeği bir kez daha gündeme taşıdı. Pei’ye göre Apple artık gençleri heyecanlandıran yenilikçi bir firma değil bunun yerine güvenli ama tahmin edilebilir adımlar atan kurumsal bir yapıya dönüştü.

Congrats dude, proud of you!@tim_cook let me know if you need any more product help https://t.co/2lC9xeX0Ai