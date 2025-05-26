Yedi Yıl Boyunca Güncelleme Alacak Samsung Cihazlar Belli Oldu!

Samsung'un, Galaxy S24 Ultra ile birlikte başlattığı uzun dönem güncelleme garantisi gelen yeni modeller ile kapsam genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda pek çok kullanıcı "hangi cihazlar 7 yıl güncelleme garantisi alacak" sorusunu sıkça yöneltiyor. Bizde sizler için en güncel haliyle 7 yıl güncelleme alacak olan Samsung cihazları listesini hazırladık. İşte detaylar...

7 Yıl Güncelleme Alacak Samsung Cihazları!

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Edge (Henüz satışa çıkmadı)

Galaxy S25

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+

Şirketin yeni güncelleme politikası özellikle Galaxy S ve Galaxy Z serisi gibi üst düzey ürünleri kapsıyor. Listeye göre Galaxy S25 ailesinin tüm üyeleri 7 yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamalarını alacak. Bu cihazlar arasında Galaxy S25 Ultra, S25 Plus, S25 ve henüz satışa sunulmamış olan S25 Edge modeli de bulunuyor.

Aynı şekilde mevcut S24 serisi de bu kapsamda. Galaxy S24 Ultra, S24+, S24 ve S24 FE uzun vadeli destek alacak cihazlar arasında yerini aldı. Katlanabilir cihazlar tarafında da benzer bir destek politikası yürürlüğe girmiş durumda. Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold Special Edition modelleri de 7 yıl boyunca yazılım desteği kapsamında değerlendiriliyor.

Bu sayede katlanabilir form faktörüne yatırım yapan kullanıcılar için daha uzun ömürlü bir kullanım deneyimi hedefleniyor. Yazılım desteği yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmıyor. Samsung’un yeni nesil tablet modelleri de bu güncelleme politikasından yararlanacak. Galaxy Tab S10 Ultra ve Galaxy Tab S10+ modelleri, 7 yıl boyunca hem Android hem de güvenlik güncellemeleri alacak.

Bu hamle Samsung’un yalnızca donanım değil uzun vadeli yazılım desteği konusunda da iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca diğer içeriklerimizden haberdar olmak için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.