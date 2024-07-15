Nothing'in Uygun Fiyatlı Telefonu Üç Saatte Satış Rekoru Kırdı!

Geçtiğimiz hafta CMF by Nothing markası adı altında tanıtılan CMF Phone 1 satışa çıktı. Akıllı telefon, satışa sunulduktan sadece üç saat içerisinde önemli bir satış başarısına imza attı. Özellikle uygun fiyatıyla ve kullanıcıları üzmeyecek teknik özellikleriyle dikkat çeken modelin bu başarısını sürdürmesi muhtemel.

CMF Phone 1, Üç Saatte 100 Binden Fazla Sattı

8 Temmuz'da tanıtılan CMF Phone 1'in satışları 12 Temmuz'da başladı. Model, satışa sunulduktan sadece üç saat içerisinde 100 binden fazla satmayı başardı. İlerleyen dönemlerde ülkemize de gelmesi beklenen akıllı telefonun satış başarısını bu şekilde sürdürmesi bekleniyor.

Akıllı telefonu öne çıkaran detaylara baktığımızda, 260 dolarlık fiyat etiketinin büyük rol oynadığını görebiliyoruz. Bununla birlikte, orta segmente hitap eden teknik özellikleri ve şık tasarımı da kullanıcıların dikkatini çeken diğer etkenler arasında yer alıyor.

CMF Phone 1'in tüm özellikleri şöyle;

Özellik Detaylar Ekran 6.67 inç sAMOLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2.000 nit parlaklık, HDR10+ desteği, ekran içi parmak izi okuyucu Tasarım Gümüş renkte hap şeklinde arka kamera modülü, sağda güç düğmesi, solda ses düğmeleri, arka panelde dört köşe vidaya sahip Arka Kapak Renkleri Açık Yeşil, Mavi (deri dokulu), Turuncu (deri dokulu) CMF İmza Dairesel Kadranı Arka panelin sağ alt köşesinde; telefon standı, boyun askısı veya kart kılıfı eklemek için kullanılabilir İşlemci MediaTek Dimensity 7300 RAM ve Depolama 6GB / 8GB RAM seçenekleri, 128GB depolama, sanal RAM Batarya 5.000mAh, 33W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 14, Nothing OS 2.6 Arka Kamera 50MP ana sensör (f/1.8 diyafram), portre lensi Ön Kamera 16MP selfie kamera Video Kayıt 4K 30 fps Ekstra Kamera Özellikleri Ultra XDR (Google ile birlikte geliştirilmiş, düşük ışık koşullarında geliştirilmiş fotoğrafçılık) Fiyat 6GB RAM: Rs 15.999, 8GB RAM: Rs 17.999 Satış 12 Temmuz'da Flipkart üzerinden Hindistan'da ABD Fiyatı $199 (beta programı aracılığıyla) İngiltere Fiyatı £209 Avrupa Fiyatı €239 Özelleştirilebilir Kılıf $35 (küresel) Diğer Aksesuarlar $25 (küresel)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.