iPhone 17 Air, S25 Edge'den Daha İnce Olacak: Ancak Önemli Fedakarlıklarla

Apple'ın yarınki lansmanıyla birlikte iPhone 17 serisi hakkındaki belirsizlikler nihayet son bulacak. Etkinlikte ayrıca, teknoloji dünyasının uzun zamandır takip ettiği iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Edge arasındaki rekabette kimin avantajlı olduğu da netlik kazanacak.

Gelen son haberlere göre Apple'ın yeni telefonu Galaxy S25 Edge'den daha ince olacak. Buna karşın, bu inceliğin batarya ömrü gibi diğer önemli özelliklerden feragat ederek elde edildiği de bildiriliyor. Gelin şimdi güvenilir kaynakların iPhone 17 Air ile Samsung Galaxy S25 Edge karşılaştırmasına yakından bakalım.

iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Edge Karşılaştırması

İlk olarak iki telefon için de en çok konuşulan ultra incelik özelliklerinden başlayalım. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 17 Air 5.5 mm inceliği ile 5.8 mm kalınlığa sahip olan Galaxy S25 Edge'den daha ince olacak. Böylelikle yeni telefon, "dünyanın en ince amiral gemisi telefonu" unvanını rakibinin elinden alacak. Ayrıca, cihaz ağırlık tarafında 145 gram 163 gram ağırlığa sahip olan S25 Edge modelinden daha hafif olacak.

Ancak tahmin edeceğiniz üzere bu ince ve hafif tasarımın bir bedeli olacak. İddialara göre iPhone 17 Air'ın bataryası 3.036 mAh gibi oldukça mütevazı bir kapasiteye sahip olacak. Buna karşın Galaxy S25 Edge'ın 3.900 mAh'lık bataryası bu alanda cihazı daha avantajlı bir pozisyonda konumlandıracak.

Aynı zamanda boyutlar açısından iPhone 17 Air'ın daha ince olmasına rağmen 163 x 77.6 mm boyutlarıyla 158.2 x 75.6 mm'lik Galaxy S25 Edge'den daha uzun ve geniş olacağı belirtiliyor. Bu da Samsung tarafının rakibine göre daha kompakt bir tasarıma sahip olduğu anlamına geliyor.

Ekran tarafında da Güney Kore merkezli şirketin üstünlüğü devam ediyor. Galaxy S25 Edge, 3.120 x 1.440 çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik bir ekrana sahipken, iPhone 17 Air'ın 2.740 x 1.260 çözünürlüklü 6.6 inçlik bir ekranla geleceği söyleniyor. RAM alanında da Galaxy S25 Edge'in sahip olduğu 12 GB RAM karşısında 17 Air'ın 8 GB RAM'i bünyesinde barındıracağı bildiriliyor.

Son olarak fiyat konusuna değinelim. Galaxy S25 Edge ABD'de geçtiğimiz aylarda 1099 dolar karşılığında raflarındaki yerini almıştı. iPhone 17 Air'ın ise rakibine benzer şekilde 1099 dolar karşılığında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Yeni cihaz için iddia edilen özelliklerin doğru olduğunu varsayarsak, iPhone 17 Air özellikle iki telefonun da en iddialı olduğu incelik alanında Galaxy S25 Edge'e göre daha avantajlı bir konumda olacak. Öte yandan inceliğin yanı sıra performans ve pil ömrüne de önem veren kullanıcıların daha çok Samsung mağazalarını ziyaret edeceği söylenebilir.

Özellikler iPhone 17 Air (Tahmini) Galaxy S25 Edge Kalınlık 5.5 mm 5.8 mm Ağırlık 145 gram 163 gram Boyutlar 163 x 77.6 mm 158.2 x 75.6 mm Batarya 3.036 mAh 3.900 mAh Ekran 6.6 inç, 2.740 x 1.260 çözünürlük, ProMotion 6.7 inç, 3.120 x 1.440 çözünürlük, AMOLED RAM 8 GB 12 GB Fiyat ~1099 dolar 1099 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 17 Air mı, yoksa Galaxy S25 Edge mi? Yorumlarda buluşalım.