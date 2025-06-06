Acayip Telefonların Mucidi Nothing'den Apple'a Dişli Rakip

İngiltere merkezli şirket Nothing, uzun zamandır piyasaya sürdüğü ilginç telefonlarıyla ün saldı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre de şimdi telefondan farklı bir ürünü piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Ses konusunda uzman İngiliz şirketi KEF'le iş birliği yapan Nothing, bu Temmuz'da ilk kulak üstü kulaklığını tanıtacak.

Nothing Headphone (1), KEF Ortaklığıyla Geliyor

Tasarım ve diğer detayları henüz netleşmeyen Nothing Headphone (1), üst segment teknoloji olarak sınıflandırılabilir. Nothing'in tüm ürünlerine bakıldığında, bu kulaklığın sıradan bir ürün olmayacağı anlaşılıyor. Ortaya çıkan bazı görseller; klasik beyaz, siyah ve gri gibi sade renk yelpazesiyle geleceğini gösteriyor.

Nothing Headphone (1), şirketin ikonik transparan çizgisini taşıyacak. Özellikleriyle Apple'ın AirPods Max gibi premium kulaklıklarına bile meydan okuyacak kapasitede olacak. Konsept render tasarımını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Nothing Kulaklık Çıkış Tarihi ve Fiyatı

SGS Fimko sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan ilk bilgilerden bu yana çıta epey yükselmişti. Nothing Headphone (1)'in direkt olarak AirPods ile rakip olması ise premium bir kulaklık olacağı anlamına geliyor. CEO Carl Pei'nin SXSW London'daki açıklamasına göre lansman kesinleşti ancak satış tarihiyle ilgili bilinmezlik sürüyor.

İnternetteki güvenilir sızıntı kaynağı @MysteryLupin'in dediğine göre; Nothing Headphone (1), Eylül ayında satışa çıkarılacak. Fiyatı 299 dolar civarında olacak.