Acayip Telefonların Mucidi Nothing'den Apple'a Dişli Rakip
Ürettiği telefonların kendine özgü tasarımı ve özellikleriyle kısa sürede piyasayı şekillendiren isimlerden biri haline gelen Nothing, yeni bir ürününü tanıttı.
İngiltere merkezli şirket Nothing, uzun zamandır piyasaya sürdüğü ilginç telefonlarıyla ün saldı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre de şimdi telefondan farklı bir ürünü piyasaya sürmek için hazırlanıyor.
Ses konusunda uzman İngiliz şirketi KEF'le iş birliği yapan Nothing, bu Temmuz'da ilk kulak üstü kulaklığını tanıtacak.
Nothing Headphone (1), KEF Ortaklığıyla Geliyor
Tasarım ve diğer detayları henüz netleşmeyen Nothing Headphone (1), üst segment teknoloji olarak sınıflandırılabilir. Nothing'in tüm ürünlerine bakıldığında, bu kulaklığın sıradan bir ürün olmayacağı anlaşılıyor. Ortaya çıkan bazı görseller; klasik beyaz, siyah ve gri gibi sade renk yelpazesiyle geleceğini gösteriyor.
Nothing Headphone (1), şirketin ikonik transparan çizgisini taşıyacak. Özellikleriyle Apple'ın AirPods Max gibi premium kulaklıklarına bile meydan okuyacak kapasitede olacak. Konsept render tasarımını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Nothing Kulaklık Çıkış Tarihi ve Fiyatı
SGS Fimko sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan ilk bilgilerden bu yana çıta epey yükselmişti. Nothing Headphone (1)'in direkt olarak AirPods ile rakip olması ise premium bir kulaklık olacağı anlamına geliyor. CEO Carl Pei'nin SXSW London'daki açıklamasına göre lansman kesinleşti ancak satış tarihiyle ilgili bilinmezlik sürüyor.
İnternetteki güvenilir sızıntı kaynağı @MysteryLupin'in dediğine göre; Nothing Headphone (1), Eylül ayında satışa çıkarılacak. Fiyatı 299 dolar civarında olacak.
Bayram Harçlığınız ile Alabileceğiniz En İyi Teknolojik Ürünler
Bayram harçlığınızı değerlendirmek için en iyi teknolojik ürün öneriler burada. TWS kulaklıklar, akıllı saatler, hoparlörler ve çok daha fazlası.