Nothing, Kulaklık Pazarını Karıştıracak: AirPods Max Rakibi Model Duyuruldu!

2020 yılında OnePlus’ın kurucu ortaklarından Carl Pei tarafından kurulan Nothing, bugüne kadar birkaç akıllı telefon, kablosuz kulaklık ve çeşitli aksesuarı ürün kataloğuna ekledi. Şeffaf tasarımıyla teknoloji dünyasında kendine özgü bir yer edinen firma, şimdi de yeni bir kablosuz kulaklık modeliyle gündemde.

Nothing, Temmuz 2021’de ilk kablosuz kulaklığı Ear (1) modelini piyasaya sürdü. O günden bu yana tamamı kulak içi formunda olan birkaç farklı kulaklık modeli daha geliştirdi. Şimdi ise şirket, ilk kez kulak üstü kablosuz kulaklık için adım atmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar!

Nothing, Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık Geliştiriyor

Nothing, geçtiğimiz günlerde ünlü ses teknolojileri markası KEF ile yaptığı ortaklıkla yeni bir kulaklık geliştirdiğini ortaya koymuştu. Ancak bu gelişmeye rağmen firma tarafından uzun süre resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket, nihayet sessizliğini bozdu.

Nothing, geçtiğimiz saatlerde resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoyla ilk kulak üstü kulaklık modelini geliştirdiğini doğruladı. Bu, şubat ayından beri gelen iddiaların ardından ilk resmi bilgi.

Aktarılan bilgilere göre yeni kulaklık, alışılmışın dışında ve dikkat çekici bir tasarımla gelecek. Nothing’in tasarım ekibi, piyasadaki mevcut kulak üstü kulaklıkların ilham verici olmadığını dile getirerek bu konuda iddialı olduklarını açıkça ortaya koydu. Görünen o ki şirketin yeni ürünü, tasarımıyla rakiplerinden kolayca ayrışacak.

Ayrıca Nothing, yeni kulaklığın fiyatına göre beklentilerin üzerinde bir ses kalitesi sunacağını iddia ediyor. Hatta firma, Apple’ın üst segment kulak üstü kulaklığı AirPods Max’ten Nothing’in modeline geçen kullanıcıların herhangi bir kalite kaybı yaşamayacağını belirterek çıtayı oldukça yukarı koymuş durumda.

Teknoloji devinin bu yaz bir lansman gerçekleştirmesi ve söz konusu yeni kulaklığını tanıtması bekleniyor. Üstelik bu ürünle birlikte Phone (3) akıllı telefonu da tüketicilerin karşısına çıkarması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.