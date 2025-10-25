Dev Android Telefon Üreticisinden Şok Hamle! Kilit Ekranına Reklam Koydu

En büyük Android akıllı telefon üreticilerinden Nothing, kısa süre önce Phone (3a) ve Phone (3a Pro) modelleri için Nothing OS 4.0 açık betasını genişletti. Böylece daha fazla kullanıcı yeni sürüme erişebilmeye başladı. Android 16 tabanlı bu güncelleme, birçok dikkat çekici yenilikle birlikte geliyor. Ancak bu yeniliklerden biri kullanıcıları epey şaşırttı. İşte detaylar…

Nothing OS 4.0'daki Özellik, Kullanıcılara Reklam Gösteriyor

Yeni güncellemede “Lock Glimpse” adlı özellik öne çıktı. İlk bakışta yüksek kaliteli duvar kağıtlarını kilit ekranına getiren bir yenilik gibi görünen bu özellik, kısa sürede kullanıcıların tepkisini çekti. Zira duvar kağıtlarının alt kısmında “ilgi çekici içerik” başlıklı bağlantıların yer aldığı ve bunların reklamlara yönlendirdiği ortaya çıktı. Bağlantılara dokunulduğunda kullanıcılar makalelere yönlendiriliyor. Bu nedenle özelliğin yalnızca görsel deneyim sunmak amaçlı olmadığı düşünülüyor.

Oh Nothing, What were you thinking?



So, You can now install NOS4 on your 3a & 3a Pro BUT -



🟥 Lock Glimpse (AKA - ADS)



Why just why, there was no need to add these lockscreen ads to your "Clean UI focused software" & you are even highlighting it? Bro?💔 pic.twitter.com/4zQOyddzPP — Anshu (@AnshuTechblog) October 24, 2025

Tepkilerin en yoğunlaştığı nokta ise bu reklamların kaynağı oldu. Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre içerikler Bouyan adlı Çinli bir dijital reklam platformu tarafından sağlanıyor. Bu durum Nothing kullanıcıları arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Kullanıcı odaklı yaklaşımı ve “en iyi deneyimi sunma” vizyonuyla bilinen şirketin gelen tepkiler sonrası bu özelliği yazılımdan kaldırması bekleniyor. Bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

Benzer bir durum geçmişte diğer markalarda da görülmüştü. Örneğin Motorola ve Samsung’un bazı uygun fiyatlı modellerinde yer alan Glance Lock Screen özelliği de kilit ekranında reklamlar gösteriyordu. Üstelik bu özellik varsayılan olarak açık şekilde geliyor ve kullanıcıların ayarlar uygulamasından kapatması gerekiyordu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.