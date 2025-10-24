Nothing'in 8 GB RAM'li Ucuz Telefonu Performans Testine Girdi

Nothing'in üzerinde çalıştığı Phone (3a) Lite ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte bütçe dostu Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Nothing Phone (3a) Lite Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

A001T model numarasına sahip olan Nothing Phone (3a) Lite Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.003 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.925 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonun yalnızca tek RAM seçeneğiyle piyasaya sürüleceği öne sürüldü. Nothing Phone 3a'da 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri tercih edilmişti.

Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Phone 3a'da Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Nothing Phone (3a) Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Telefon 5.000 mAh civarı batarya kapasitesi ile gelebilir. Şarj hızına dair henüz bir bilgi mevcut değil.

Telefonda 128 GB depolama alanı bulunacak. Depolama tarafında sadece bir adet seçenek bulunacak. Phone 3a Lite, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Phone 3a'da siyah, beyaz ve mavi, Phone 3a Pro'da ise siyah ve gri renk seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.

Nothing Phone (3a) Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 3a için 24.999 rupi (11.954 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Phone 3a Lite'ın ise 20.000 rupi (9.563 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyat ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Nothing Phone (3a) Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in uygun fiyat etiketine sahip Android telefonu Phone (3a) Lite'ın 2025 yılının son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Sıra dışı tasarıma sahip telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.