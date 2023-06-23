Nothing Phone (1) Benzersiz Özelliği ile Fark Yaratıyor
Nothing Phone (1) hem benzersiz özelliği hem de tasarımıyla kendisine hayran bırakıyor. İşte kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran özellik!
Nothing Phone (1) hem ilginç tasarımı hem de daha önce görülmemiş özelliği ile diğer akıllı telefonlardan sıyrılmayı başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de satışa sunulan telefonun benzersiz özelliğine dair detaylar haberimizde.
Nothing Phone (1) Daha Önce Görülmemiş Özellik Sunuyor
Glyph arayüzüyle beraber gelen Nothing Phone (1) isimli akıllı telefon modeli çok farklı bir kullanım deneyimi sunuyor. Londra merkezli global teknoloji şirketi Nothing tarafından üretilen Phone (1) modelinin arka yüzeyinde ışık desenleri bulunuyor.
Işık desenleri sayesinde uygulama bildirimleri, telefonun şarj durumu ve gelen aramalar gibi çeşitli bilgiler çok pratik bir şekilde takip edilebiliyor. Bu da yepyeni bir kullanım deneyimi sağlıyor. Rehberdeki her kişiye farklı desene sahip zil sesi atanabiliyor.
Söz konusu özellik sessiz moddayken veya telefon ters şekilde masada dururken kimin aradığı ışıkların yanıp sönmesiyle anlaşılabiliyor. Bunun yanı sıra hangi uygulamadan bildirim geldiği de öğrenilebiliyor.
Nothing Phone (1) Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,55 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 778G+ 5G
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- Ağırlık: 193,5 gram
Nothing Phone 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Nothing Phone 2 özellikleri neler sorusunun yanıtı, bir önceki Nothing Phone modelini beğenen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor.
Nothing Phone (1) Türkiye Fiyatı
Büyüleyici tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Nothing Phone (1), 14.999 TL tavsiye edilen fiyat etiketiyle satılıyor.
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