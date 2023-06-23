Nothing Phone (1) Benzersiz Özelliği ile Fark Yaratıyor

Nothing Phone (1) hem ilginç tasarımı hem de daha önce görülmemiş özelliği ile diğer akıllı telefonlardan sıyrılmayı başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de satışa sunulan telefonun benzersiz özelliğine dair detaylar haberimizde.

Nothing Phone (1) Daha Önce Görülmemiş Özellik Sunuyor

Glyph arayüzüyle beraber gelen Nothing Phone (1) isimli akıllı telefon modeli çok farklı bir kullanım deneyimi sunuyor. Londra merkezli global teknoloji şirketi Nothing tarafından üretilen Phone (1) modelinin arka yüzeyinde ışık desenleri bulunuyor.

Işık desenleri sayesinde uygulama bildirimleri, telefonun şarj durumu ve gelen aramalar gibi çeşitli bilgiler çok pratik bir şekilde takip edilebiliyor. Bu da yepyeni bir kullanım deneyimi sağlıyor. Rehberdeki her kişiye farklı desene sahip zil sesi atanabiliyor.

Söz konusu özellik sessiz moddayken veya telefon ters şekilde masada dururken kimin aradığı ışıkların yanıp sönmesiyle anlaşılabiliyor. Bunun yanı sıra hangi uygulamadan bildirim geldiği de öğrenilebiliyor.

Nothing Phone (1) Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,55 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 778G+ 5G

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Ağırlık: 193,5 gram

Nothing Phone (1) Türkiye Fiyatı

Büyüleyici tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Nothing Phone (1), 14.999 TL tavsiye edilen fiyat etiketiyle satılıyor.