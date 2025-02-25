Nothing Phone (1) Güncellemesiyle Yeni Bir Özellik Kazandı

Nothing Phone (1) kullanıcıları yakın zamanda OS V3.0-250218-1552 güncellemesini aldı. Bu güncellemeyle beraber telefona Circle to Search özelliği getirilmiş oldu. Bu özellik, hızlı aramalar ve görsel tabanlı keşifler için kolaylık sağlıyor.

3 düğmeli gezinme modu kullanıyorsanız, ana ekran düğmesine uzun basarak bu özelliği çalıştırabilirsiniz. Hareket tabanlı gezinme kullanıyorsanız, gezinti çubuğuna uzun basmanız gerekiyor. Özelliği aktif etmek için ise şu adımları izleyin:

Ayarlar'a gidin.

"Özel özellikler" kısmını seçin.

kısmını seçin. Hareketler sekmesinden "Gezinme Modu" na girin.

na girin. "Circle to Search" menüsünden özelliği aktif hale getirin.

Nothing OS V3.0-250218-1552 Güncellemesi

Circle to Search desteğinin yanı sıra belli başlı düzenlemeler de modellere bu güncellemeyle entegre edildi.

"Kapatmadan önce parola doğrulama seçeneği" bu güncellemeyle aktif oldu. Yani telefonu kapatmadan önce şifrenizi girerek onaylamanız gerekiyor.

Eğer telefonunuzu kaybederseniz hemen akabinde kapanmaması için bir güvenlik önlemi ekleyebilirsiniz. Böylece telefonunuzu bulan veya çalan kötü niyetli kimseler izlerini kaybettirmek için telefonu kapatamayacak.

İlaveten yeni duvar kağıtları eklendi, WiFi, Bluetooth ve sistem kararlılığı artırıldı, "Ayarlar" menüsünün yanıt süresi hızlandırıldı ve Manzara modunda hızlı ayarlar panelinin açılma hızı da ayrıca optimize edildi.