Nothing Phone (3a) Pro Performans Testine Girdi! İşlemcisi Netleşti

Uzun süredir merakla beklenen Nothing Phone (3a) Pro Geekbench puanları ile gündeme geldi. Test sonuçları hem telefonun performansını hem de bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Peki, Nothing marka yeni akıllı telefon nasıl bir performans sergiledi?

Nothing Phone (3a) Pro Geekbench Puanları ile Dikkat Çekti

Çok yakında tanıtılacak Nothing Phone (3a) Pro modeli Geekbench testinde A059P model numarası ile ortaya çıktı. Telefon tek çekirdek testinde 1.181 puan, çoklu çekirdek testine ise 3.302 puan aldı.

Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü mevcut. Telefonun RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor. Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek telefonda Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi yer alabilir.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS özelliğine sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera yer alacak.

Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın bulunacağı söyleniyor. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihazda IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertifika sayesinde telefon suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Nothing Phone (3a) Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modelleri 4 Mart 2025 tarihinde tanıtılacak.