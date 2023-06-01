Tasarımıyla Fark Yaratan Nothing Phone (1) Türkiye'ye Geliyor!

Londra merkezli global teknoloji markası Nothing’in tüm dünyada tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefon modeli Nothing Phone (1), çok yakında Türkiye'de de satışa sunulacak.

Nothing Phone (1), sade tasarımına kendine has dokunuşlar ekleyerek simetrik ve alüminyum çerçevelerle telefonu hem şık, hem de hafif ve dayanıklı hâle getiriyor. Glyph Arayüzü, arka tarafındaki benzersiz ışık desenleri sayesinde kimin aradığını, uygulama bildirimlerini, şarj durumunu ve daha fazlasını göstererek kullanıcıları eğlenceli bir telefon kullanımı sunuyor.

Telefonda 6.55 inç boyutunda 1 milyar renge sahip OLED ekran yer alıyor. HDR10+ teknolojisi sayesinde her sahneye göre ayarlanmış daha zengin renkler ve daha derin kontrastlar sunan telefon, uyarlanabilir 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile de akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Nothing Phone (1), 1 Haziran İtibari ile Türkiye'de Satışta

Nothing Phone (1), Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5 arayüzüne sahip. Bu arayüz, kullanıcılara en akıcı ve en güvenli arayüz deneyimi sunuyor.

Çift kamera dizilimine sahip telefonda mükemmel gerçekçiliği yakalamak mümkün olurken, sahne algılama gibi akıllı özellikler dışında 4 cm’ye kadar makro çekimler yapmak da mümkün olacak.

Snapdragon™ 778G+ işlemcisinden güç alan Nothing Phone (1), 4.500 mAh pil ile her şarjla 18 saat kullanımın yanı sıra, sadece 30 dakikada %50 güç oranında dolum imkânı sunuyor.

Nothing Phone (1) beyaz ve siyah modelleriyle 1 Haziran'da Türkiye’de satışa çıkacak. İlk haftasında Vodafone mağazalarına özel olarak kullanıcılar ile buluşacak olan telefon, ardından 5 Haziran'da Evofone.com ve tüm online yetkili mağazalar üzerinden satışa sunulacak.