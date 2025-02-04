Realme GT 7 Performans Testine Girdi! İşlemcisi Çok Güçlü

Merakla beklenen Realme GT 7 Geekbench puanları ile gündeme geldi. Test sonuçları hem telefonun performansını hem de bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Peki, Realme marka yeni akıllı telefon nasıl bir performans sergiledi?

Realme GT 7 Geekbench Puanları ile Dikkat Çekti

Çok yakında tanıtılması beklenen Realme GT 7 isimli akıllı telefon Geekbench'te göründü. RMX5090 model numarasına sahip olan telefon tek çekirdek testinde 2 bin 904 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 976 puan aldı.

Geekbench testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü mevcut. Telefonun RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor. Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek telefonda Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Elite yer alabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı olmak üzere üç farklı kameranın bulunacağı tahmin ediliyor.

Realme GT 7 Pro modeli 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. GT 7 modelinde de aynı şarj hızının tercih edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor. Telefonun çıkış tarihi ve özelliklerine dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.