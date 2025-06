"Bu Nasıl Telefon Be" Diyeceğiniz Nothing Phone 3 Tasarımı Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon dünyası son yıllarda birbirine benzeyen tasarımlarla dolup taşarken Nothing bu rutini bozmayı sürdürüyor. Şirket 1 Temmuz’da tanıtacağı yeni modeli Nothing Phone 3 ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Lansman öncesinde ortaya çıkan resmi görseller ve teknik detaylar ise cihaz hakkında pek çok ipucu sunuyor. İşte Nothing Phone 3 tasarımı ve detayları...

Nothing Phone 3 Geliyor: Tasarımı Tuhaf Özellikleri Harika!

Nothing Phone 3 alışılmışın dışında bir kamera dizilimiyle gelecek. Üçlü kamera kurulumunun üst kısmında yer alan periskop telefoto lens, diğer sensörlerle hizalanmamış yapısıyla oldukça farklı görünüyor. Bu lensin 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğu resmen doğrulandı.

Diğer iki kameranın da 50 MP olacağı tahmin ediliyor. Telefonun kalbinde Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alacak. Bu yonga seti fiyat-performans dengesine odaklanırken bazı kullanıcılar tarafından amiral gemisi tanımına uymadığı gerekçesiyle eleştirildi. Yine de yüksek maliyetli Snapdragon 8 Gen 4 Elite yerine bu tercihin yapılmış olması sürpriz değil.

Cihazda 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü bir OLED ekran yer alacak. 20:9 en-boy oranı sunan bu panel görsel deneyim açısından iddialı olacak. 5 bin 150 mAh kapasiteli büyük piliyle dikkat çeken telefon 100W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Nothing Phone 3 klasik siyah ve beyaz renklerin yanı sıra “gri” tonlarında da sunulacak.

Tasarım dili ise geçtiğimiz aylarda duyurulan Phone 3a ve 3a Pro modellerini andırsa da kamera yerleşimiyle farkını ortaya koyuyor. Peki siz Nothing Phone 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için Tamİndir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.