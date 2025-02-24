İnsansı Robot, Nothing Phone (3a) Pro'nun Kutu Açılışını Yaptı (Video)

Uzun süredir merakla beklenen Nothing Phone (3a) Pro'nun kutu açılışı yapıldı. Kutu açma işleminin bir robot tarafından yapması dikkat çekti. Peki, Phone (3a) Pro tasarım ve özellik açısından neler sunacak?

Nothing Phone (3a) Pro'nun Kutu Açılış Videosu Fark Yarattı

Nothing'in resmî sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir video paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan insansı robot Neo Gamma, Nothing Phone (3a) Pro'nun kutu açılışını yaptı. Neo Gamma, telefonun beyaz ve siyah renk seçeneklerini de gösterdi.

Nothing Phone (3a) Pro modeli geçtiğimiz hafta içerisinde Geekbench testinde A059P model numarası ile görünmüştü. Telefon tek çekirdek testinde 1.181 puan, çoklu çekirdek testine ise 3.302 puan almıştı.

Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonun RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor. Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek telefonda Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi bulunabilir.

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS özelliğine sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera yer alacak.

Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın bulunacağı söyleniyor. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihazda IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertifika sayesinde telefon suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Nothing Phone (3a) Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modelleri 4 Mart 2025 tarihinde tanıtılacak.