Samsung Galaxy M06 ve Galaxy M16'nın Tasarımında Büyük Değişiklik

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Galaxy M06 ve Galaxy M16 modellerinin tasarımı gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan görsele göre yeni telefonlar önceki modellerden farklı bir tasarım ile gelecek.

Samsung Galaxy M06 ve Galaxy M16'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Amazon'da Galaxy M06 ve M16 modellerinin yer aldığı bir görsel ortaya çıktı. Bu görsele baktığımızda M06'nın iki kameraya, M16'nın ise üç kameraya sahip olabileceğini görüyoruz. Telefonların arka kamera tasarımında bir değişikliğe imza atılacak.

Dikey olarak hizalanmış arka kameralar bir kamera modülünün üzerine konumlandırılacak. Kamera modülünün sağ kısmında ise bir LED flaş bulunacak. Telefonların sağ tarafında ses ve güç butonları yer alacak.

Galaxy M15 ve Galaxy M05 modellerinin arka kameraları halkalar şeklinde sıralanmıştı. Serinin yeni modellerinde kameralar artık ayrı halkalar yerine hap şeklinde bir modül üzerinde yer alacak.

Galaxy M16 geçtiğimiz aylarda Geekbench'te tek çekirdek testinde 552 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.611 puan almıştı. Bu teste göre gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak telefon Android 14 ve 8 GB RAM ile birlikte gelecek. Telefonun birden fazla RAM seçeneği sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.