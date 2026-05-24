Destiny 2 Oyuncuları Harekete Geçti! Gözler Yeni Oyunda

Destiny 2 için güncelleme yayınlamaya son verileceğinin açıklanması, oyuncular için ciddi hayal kırıklığına sebep oldu. Son gelişme ise oyunun hayran kitlesinin hemen pes etmeyeceğini, yeni oyununun gelmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacağını gözler önüne serdi. Gidişata bakılacak olursa bunu başarmaları da muhtemel görünüyor.

Destiny 2 Tamamen Kapanacak mı?

Destiny 2'nin geliştirmeye devam edilmeyeceği belirtildi. 9 Haziran 2026 tarihinde yayınlanacak olan Monument of Triumph güncellemesinin ardından oyun yeni içerik güncellemesi almayacak. Bu, sunucuların tamamen kapatılıp oyuncuların erişiminin kaybedeceği anlamına gelmiyor. Sunucular yine açık kalmaya devam edecek ama Destiny topluluğu için bu yeterli olmadı. Oyuncular, Destiny 3'ün gelmesi için kollarını sıvadı.

Oyuncular, Destiny 3'ün Gelmesi İçin Ne Yapıyor?

Geliştirici ve yayıncı Bungie'nin dikkatini çekmek isteyen oyuncular, Change.org üzerinden bir kampanya başlattı. Destiny 3'ün gelmesini isteyen oyunculardan kısa süre içinde 45 binden fazla imza toplandı. Oyuncular, Destiny evreninin tamamen son bulmaması için devam oyununun gelmesi için elinden gelenin fazlasını yapmaya hazır görünüyor.

Açık dünya oyunları arasında konumlanan Destiny'nin gidişatı hakkında kendi deneyimlerinden de hareketle yorumlar yapan oyuncular, Destiny'nin ilk olarak 2014 yılında yayınlanan alfa sürümünden bu yana hayatlarında çok önemli bir yere sahip hâle geldiğini, bu oyun sayesinde önemli dostluklar kurulabildiğini belirtti. İyi bir ekip ve doğru kaynak yönetimi ile Destiny 3'ün çok başarılı olabileceği savunuluyor.

Bu arada serinin hayranları, Reddit ve benzeri platformlar üzerinden tüm oyuncularla eş zamanlı olarak dikkat çeken eylemlerde bulunmayı planlıyor. Şu anda hem oyunu çok uzun süre oynamış ve bırakmış hem de yeni başlamış ve aktif olarak oynamaya devam eden oyuncular, 9 Haziran'da aynı anda oyuna girmeye davet ediliyor.

Buradaki amaç, son güncellemenin yayınlandığı gün eşi benzeri görülmemiş bir oyuncu sayısına ulaşılmasını sağlamak. Böylelikle oyunun arkasındaki ekip de Destiny'nin hâlâ ne kadar çok sevildiğini görecek ve alınan kararı gözden geçirecek. En azından bu planları yapan kişilerin kurduğu iyimser senaryo bu şekilde. Beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı ise 9 Haziran geldiğinde öğrenilecek.

Destiny Neden Bu Kadar Çok Sevildi?

Destiny'nin bu kadar çok sevilmesinin aslında bir değil, birden fazla sebebi bulunuyor. Her şeyden önce Destiny sadece bir oyun olarak görülmüyor. İnsanlar onu daha çok yeni ve kalıcı dostluklar inşa edilen bir platform olarak gördü. Oyundaki zorlukları birlikte aşmanın getirdiği o bağ sayesinde oyuncular hiç olmadığı kadar güçlü bir bağ kurdu.

Diğer yandan Destiny'nin oldukça uzun bir geçmiş olduğunu da unutmamak gerekiyor. İlk oyun piyasaya sürdüğünden beri yani 2014'ten bu yana bu evren hızla genişledi. Oyuncular, karakterlerini uzun yıllarca geliştirdi ve onlarla artık özdeşleşmeye başladı. Tabii, bu oyundan vazgeçilememesinin bir diğer sebebi de çoğu kişinin Destiny'nin sunduğu oynayışı başka bir yapımda bulamaması. Tüm bunlar, Destiny'yi oyuncular için vazgeçilmez kılıyor.

Editörün Yorumu

Destiny çok oynadığım bir yapım değil ama oyuncu kitlesini tanıyacak kadar zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu oyunu oynarken başka hiçbir oyunda hiç görmediğim bir bağlılık olduğunu keşfettim. Kendi izlenimlerime göre bu oyunun hayranları Destiny'ye gerçekten büyük önem veriyor. Bu kadar çok seveni varken bir oyundan desteğin çekilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Umuyorum ki tüm oyuncuların istediği olur ve oyun için güncelleme yayınlanmaya devam edilir ya da Destiny 3 piyasaya sürülür ve uzun yıllar boyunca daha oyuncular Destiny evreninin keyfini çıkarabilir.