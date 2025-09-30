Nothing'den Sıra Dışı Tasarımlı Yeni Telefon Geliyor

Nothing'in yeni bir telefon tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Phone (4a) Pro olarak adlandırılacağı söylenen telefon IMEI veri tabanında görüntülendi. Şimdiden merakla beklenmeye başlanan telefonun tıpkı önceki model Phone (3a) Pro gibi fiyat performans konusunda iddialı olması bekleniyor.

Nothing Phone (4a) Pro Ortaya Çıktı

Nothing'in A069P model numarasına sahip telefonu IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Nothing Phone (3a) A059 model numarasına, Nothing Phone (3a) Pro ise A059P model numarasına sahipti. Bu isimlendirme, yeni telefonun Nothing Phone (4a) Pro olacağını gösteriyor.

IMEI listelemelerinin gneellikle lansmandan aylar önce ortaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla telefonun yakın zamanda tanıtılması pek mümkün görünmüyor. Uygun fiyata güçlü donanım sunan Nothing Phone (3a) serisinin 2025 yılının mart ayında tanıtıldığını belirtelim.

Nothing Phone (4a) Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Nothing Phone (4a) Pro'nun 6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Telefon AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Phone (3a) Pro'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Yeni telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Phone (3a) Pro'da sekiz çekirdekli Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Phone (4a) Pro'da da bir Snapdragon işlemcisi yer alabilir.

Nothing Phone (4a) Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Nothing Phone (4a) Pro, 2026 yılının şubat veya mart ayında tanıtılabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.