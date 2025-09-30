Xiaomi'nin Ucuz Amiral Gemisi Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Xiaomi'nin yeni telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Redmi K90 olarak isimlendirilen telefon Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri ortaya çıktı. Çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek telefon Geekbench testinde yüksek puan alarak önemli bir başarının altına imza attı.

Redmi K90 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

2510DRK44C model numarasına sahip olan Redmi K90, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 225 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 949 puana ulaştı. Bu, telefonun yüksek grafikli mobil oyunları bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Geekbench'e göre Android 16 işletim sistemine sahip telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 16 GB RAM bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Bu işlemci İki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Xiaomi'nin yeni telefonun OLED ekranı 120Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. Telefon 6.600 mAh civarı bir batarya kapasitesi ile gelebilir. K90 ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Redmi K90'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 için 2 bin 499 yuan (14 bin 608 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90'ın ise 2 bin 650 yuan (15 bin 490 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Redmi K90 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K80, 27 Kasım 2024 tarihinde tanıtılmıştı. En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi K90'ın ise 2025 yılının kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli olacak. Çıkış tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı bir tarihte tanıtılabilir.