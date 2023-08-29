Nothing Markasının Yeni Ürünleri Sızdırıldı: Akıllı Saat ve Kulaklık!

Nothing, uygun fiyatlı alt markası CMF'yi yakın zamanda duyurdu ve yeni ürünleri yeni marka altında piyasaya sürme planlarını doğruladı. TechLeaksZone tarafından sızdırılan bilgiye göre piyasaya ilk sürecekleri ürünler akıllı saat ve kulaklık. Sızdırılan bilgi bunlarla da kalmadı fiyatları ve bulunabilirlikleri hakkında da bilgiler yayınlandı.

Bunların yanı sıra Nothing'ın CMF'nin bir GaN şarj cihazı piyasaya sürmesi bekleniyor.Yayınlanan ilk görüntülerin üzerindeki yazılara göre, bunlar "iyileştirilmiş sahte modeller" olabilir, bu nedenle son ürünler farklı görünebilir veya görünmeyebilir. Yeni modellerin şekiller ve renkleri şimdilik merak konusu.

Yeni Ürünlerin Teknik Özellikleri ve Tasarımları

Nothing'ın ilk akıllı saati Watch Pro adını taşıyacak .Büyük 1.96 inçlik AMOLED ekran, yerleşik GPS ve yapay zeka gürültü azaltma özelliklerine sahip olacak. Yayınlanan ilk görüntüde kare ve alışılmış akıllı saatlere göre daha kalın bir kasaya sahip. Şuan ki edinilen bilgiye göre kordon renginin turuncu olacak , seride başka renklerin olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Nothing'ın CMF markalı kulaklıkları olan Buds Pro " 45DB ANC (aktif gürültü iptali)" sunmayı ve 11 saat kesintisiz müzik dinleme ile ultra bas teknolojisi sunmayı vadediyor. Yine saatte olduğu gibi kulaklıklarda tamamen turuncu bir tasarıma sahip. Kulaklığın kutusu yuvarlak ince bir tasarıma sahip. Piyasaya sürülmesi beklenen şarj cihazının ise 3ü 1 arada kompakt bir tasarıma sahip olması ve 65W ultra hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

CMF markalı üç ürünün de Hindistan'da 26 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Watch Pro'nun fiyatı 55$, Buds Pro 44$ ve GaN şarj cihazının fiyatı ise 35$ olacak. Bu fiyatlar, ürünlerin diğer ülkelerde piyasaya sürülmesinin ardından muhtemelen daha yüksek olacaktır.

Peki Türkiye piyasasına gelse siz bu modelleri tercih eder miydiniz? Yorumlarınızı aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.