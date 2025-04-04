Bu iPhone 16 Pro Max 4,3 Milyon TL'ye Satılıyor! Sınırlı Sayıda Üretildi

Rusya merkezli lüks ürünler üreticisi Caviar, Notre Dame Katedrali temalı iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max tasarladı. Şirket tarafından satışa sunulan özel tasarımın fiyatı dudak uçuklattı. Öyle ki bu ücrete ev alınabiliyor.

Sınırlı sayıda üretilen telefonların arka yüzeyinde yer alan Apple logosu 18 ayar beyaz altından üretildi. Telefonların çerçevesinde de 18 ayar beyaz altın tercih edildi. Ayrıca arka yüzeyde çeşitli boyutlarda 59 adet elmas bulunuyor.

Notre Dome Temalı iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max Fiyatları

Özel tasarımlı iPhone 16 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 114 bin 780 dolar (4.362.826 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 115 bin 130 dolar (4.376.125 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 115 bin 490 dolar (4.389.809 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

iPhone 16 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip sürümü 104 bin 490 dolar (3.971.696 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü 104 bin 780 dolar (3.982.718 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 105 bin 130 dolar (3.996.033 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 105 bin 490 dolar (4.009.674 TL) fiyata satılıyor.