Tank Gibi Telefon: Ulefone Armor 30 Pro Tanıtıldı!

Günümüz telefon üreticilerinin aksine zorlu koşullara dayanıklı telefonlara odaklanan Ulefone çift ekranlı Armor 30 Pro modelini duyurdu. Bu telefonun arkasında ana ekranda olanları yansıtan ve videolar, özçekimler ve sosyal medyada canlı yayın için kamera ekranı görevi gören 3,4 inçlik bir LCD ekran bulunuyor.

Ulefone Armor 30 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Armor 30 Pro'nun ana ekranı 6,95 inç büyüklüğünde ve 120 Hz'e kadar yenileme hızının yanı sıra 700 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Arkada yer alan küçük ekran ise (3.4 inç) 60 Hz yenileme hızına ve 600 nit maksimum parlaklığa sahip. Her iki ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

MediaTek Dimensity 7300X işlemciye 16 GB RAM ve 512 GB depolamanın eşlik ettiği Armor 30 Pro'nun microSD kart yuvası sayesinde 2 TB'a kadar ek hafızaya sahip olabiliyorsunuz.

Telefonun arka tarafında üç kamera bulunuyor. OV50H sensörün kullanıldığı f/1.95 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kameraya Samsung JN1 sensörlü 50 MP ultra geniş kamera ve Ulefone'un Gece Görüşü adını verdiği 64 Megapiksel OmniVision OV64B eşlik ediyor.

64 Megapiksel çözünürlüğündeki bu özel kamera düşük ışıklı ortamlarda ayrıntılı görüntüler sağlamak için dört özel kızılötesi LED blaster ve NightElf 3.0 yazılım teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Bu sayede gece çekilen fotoğraflarda gözden kaçan nesnelerin fark edilmesini kolaylaştırıyor.

Kameraların çevrelediği 118 dB'lik hoparlör 28 mm çapında ve 4W ses sunuyor. RGB ışık ise arama, bildirim veya mesaj gibi telefonda olup bitene bağlı olarak farklı renklerde yanıyor. İnşaat sahaları veya madenler gibi tozlu ve zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanan telefon IP68 ve MIL-STD sertifikalarına sahip.

12800 mAh bataryası 66W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon 10W ters şarj ile acil durumlarda powerbank olarak kullanılabiliyor. Telefonun 690 saat yani neredeyse bir ay bekleme süresi sunabildiği dile getiriliyor.

Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefonda 3,5 mm kulaklık girişi, NFC, çift SIM yuvası ve nasıl basıldığına bağlı olarak üç farklı uygulama için programlanabilen özel bir tuş yer alıyor. Yan tarafta yer alan uSmart konektörü ise mikroskop ve endoskop gibi aksesuarları takmanıza olanak tanıyor.

Ulefone Armor 30 Pro fiyatı 380 dolar olarak belirlendi.