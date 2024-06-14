ChatGPT'nin Karanlık Yüzü: Eski ABD Generali, OpenAI'ın Yönetim Kuruluna Katıldı

OpenAI, eski ABD Ordusu generali ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) başkanı Paul M. Nakasone'yi yönetim kuruluna atadığını duyurdu. Şubat ayında NSA başkanlığından ayrılan Nakasone, OpenAI'nin Sam Altman liderliğindeki güvenlik ekibine katılarak yapay zekanın siber güvenlik alanındaki potansiyelini keşfetmeye yardımcı olacak.

Siber Güvenlikte Yapay Zekanın Rolü

Nakasone, 2018'de eski Başkan Donald Trump tarafından NSA başkanlığına aday gösterilmiş ve bu görevi Şubat 2024'e kadar sürdürmüştü. NSA başkanlığı sırasında, Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın 702. Maddesi'nin yenilenmesini destekleyen bir makale yazdı ve bu madde Nisan ayında Kongre tarafından yeniden yetkilendirildi. Nakasone'nin liderliğinde NSA, çeşitli siber tehditlere karşı koyma ve ABD'nin ulusal güvenliğini koruma konularında önemli adımlar attı.

OpenAI, Nakasone'nin Güvenlik ve Emniyet Komitesi'ne katılacağını ve yapay zekanın siber güvenlikte nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamak amacıyla çalışacağını açıkladı. Bu komite, Mayıs ayında CEO Sam Altman tarafından duyurulmuştu ve Nakasone'nin katılımı, bu alandaki çalışmaların hız kazanmasını sağlayacak.

OpenAI'de güvenlikle ilgili son ayrılmalar arasında, Kasım ayında Sam Altman'ın görevden alınması ve yeniden göreve getirilmesinde kilit rol oynayan kurucu ortak ve baş bilim insanı Ilya Sutskever ve güvenlik kültürünün geri planda kaldığını belirten Jan Leike yer alıyor. Bu ayrılmalar, OpenAI'nin güvenlik ve emniyet konularına daha fazla odaklanma ihtiyacını ortaya koydu.

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, "Yapay zeka, insanların yaşamlarında büyük olumlu etkiler yaratma potansiyeline sahiptir, ancak bu yenilikler güvenli bir şekilde inşa edilip dağıtıldığında bu potansiyele ulaşabilir," dedi.

Nakasone'nin siber güvenlik konusundaki eşsiz deneyimi, OpenAI'nin yapay genel zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlama misyonunda rehberlik edecek.

Nakasone'nin atanmasıyla, OpenAI'nin yönetim kurulu üyeleri arasında Sam Altman, Adam D’Angelo, Larry Summers, Bret Taylor, Dr. Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman ve Fidji Simo yer alıyor.

Microsoft'tan Dee Templeton da oy hakkı olmayan gözlemci koltuğuna sahip. Bu güçlü ekip, OpenAI'nin güvenlik ve yenilik konularındaki liderliğini sürdürmesine yardımcı olacak.

Nakasone'nin deneyimi, özellikle siber güvenlik tehditlerini hızla tespit etme ve bunlara yanıt verme konularında OpenAI'nin yeteneklerini artıracak. OpenAI, yapay zekanın siber güvenliği güçlendirme potansiyelini keşfetmeye ve bu teknolojiyi daha güvenli bir şekilde geliştirmeye devam ederken, Nakasone'nin katılımı bu sürece önemli katkılar sağlayacak.

Bu gelişme, OpenAI'nin siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Nakasone'nin atanması, şirketin güvenlik ve emniyet konularına verdiği önemi ve bu alandaki yetkinliğini artırma kararlılığını gösteriyor.

Yapay zekanın güvenli ve etkili bir şekilde geliştirilmesi, OpenAI'nin misyonunun merkezinde yer alıyor ve Nakasone'nin deneyimi bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynayacak.