NSA'dan Uyarı: iPhone ve Android Kullanıcıları Konum Takibini Acilen Kapatın

Akıllı telefonlarımız nerede olduğumuzu ve nerelerde bulunduğumuzu biliyor, ancak bu bilgiler istenmeyen kişilerle paylaşılabiliyor. Bu doğrultuda kısmen endişe verici bir uyarıda bulunan NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı), iPhone ve Android kullanıcılarının konum takibi özelliğini kapatmalarını istedi.

Peki bu kargaşa neden başladı?

Gravy Analytics isimli bir konum toplayıcıya sızıldı ve müşteri listeleri, sektör bilgileri ve telefonlardan toplanan hassas konum verileri ele geçirildi. Kullanıcıların hareketlerini tam olarak gösteren büyük bir veri havuzu böylece kamuya sızdırılmış oldu. Veriler doğrudan telefonlardan değil, uygulamalar üzerinden toplanıyor.

I extracted the package names of Android apps that "leak" user locations. Yes, 3455 apps. And remember, this is just a "sample." https://t.co/JXhxTAg3cP pic.twitter.com/O712YvLt2i

EFF (Elektronik Sınır Vakfı)'nın açıkladığı gibi:

Ortaya çıkan sızıntı, bazı popüler uygulamaların konum takibi için kullanıldığını ortaya çıkardı. Uygulama listesi şöyle:

Ajans, kullanıcıların konum takibini sınırlandırmak için derhal aksiyon almaları gerektiğini savunuyor.

Örneğin konum bilgisi talep eden bir uygulamaya "yalnızca uygulama kullanıldığı sırada" konum izni vermek, reklam izinlerini kısıtlamak ve cihazınızın reklam kimliğini periyodik olarak sıfırlamak ve uygulamalara minimum düzeyde izinler vermek, veri güvenliği için oldukça önemli.

Bu adımların haftalık olarak yapılması öneriliyor.

Protect yourself, open your phones:

- On Android: Go to Settings < Privacy < Ads < Delete advertising ID

- On iOS: Settings < Privacy & Security < Tracking < Allow Apps to Request To Track pic.twitter.com/audgmZP41P