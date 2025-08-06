Görenler iPhone Zannediyor! Yeni Android Telefonun Tasarımı Sızdırıldı

Apple’ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisi için zaman azaldıkça sızıntılar da artmaya devam ediyor. Ancak bu kez dikkat çeken gelişme Apple cephesinden değil, Android tarafının iddialı markalarından biri olan Nubia’dan geldi. Henüz tanıtılmayan Nubia Air modeli, sızdırılan tasarımıyla teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Paylaşılan görseller, cihazın iPhone 17 Air ile şaşırtıcı derecede benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. İşte ayrıntılar...

Nubia Air Tasarımı Ortaya Çıktı: Görenler iPhone 17 Air Zannediyor!

ZTE bünyesindeki Nubia’nın yeni modeli Nubia Air, henüz tanıtılmadan sızdırılan görsellerle akıllı telefon dünyasının odağına yerleşti. Cihazın arka tarafında yer alan hap şeklindeki kamera modülü ve hemen yanına yerleştirilmiş LED flaş, Apple’ın iPhone 17 Air modeline ait sızıntılarla neredeyse birebir benzerlik gösteriyor.

Bu benzerlik sosyal medyada “Nubia, Apple’dan kopya mı çekti?” tartışmalarını beraberinde getirdi. Ancak konuya biraz daha yakından bakıldığında aslında tam tersi bir durum olduğu görülüyor.

ZTE’nin yıllar önce piyasaya sürdüğü Grand S Flex modelinde kullanılan arka tasarımın, Nubia Air ile büyük benzerlik taşıdığı ortaya çıktı. Bu detay, Nubia’nın aslında Apple’ı kopyalamak yerine kendi geçmişinden ilham aldığını gözler önüne seriyor. Bu durumda aslında Apple'ın kopya çektiği şeklinde yorumlama yapabilmek mümkün.

Cihazın ön yüzüne gelindiğinde ise Nubia Air, Apple’dan belirgin şekilde ayrılıyor. iPhone 17 Air’de görülmesi beklenen çentik ya da Dynamic Island tasarımı yerine ekranın ortasında delikli bir ön kamera yer alacak. Bununla birlikte ekran altı parmak izi okuyucusu da cihazda bulunacak.

İncecik yapısıyla dikkat çekeceği konuşulan Nubia Air’in teknik özellikleri ve fiyatı şimdilik gizemini koruyor. Ancak Nubia’nın geçmiş fiyatlandırmaları göz önüne alındığında modelin iPhone 17 Air’in 899 dolarlık başlangıç fiyatının oldukça altında kalması bekleniyor.