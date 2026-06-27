Güç Tasarrufu Modunu Unutturan Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryası Var
Nubia Neo 5 Max'in tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni akıllı telefon, 1.5K çözünürlüklü bir LCD ekran, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve dahasını sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Nubia Neo 5 Max, Dimensity 7100 işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci, PUBG Mobile gibi oyunlarda yeterli performans elde etmenizi mümkün kılıyor.
- Cihaz, 7,5 inçlik LCD ekranla geliyor. Boyutu geniş alan sunarak seyir keyfini iyileştiriyor. Ekran teknolojisinin ise ekran yanması riskinin çok düşük olması gibi avantajları mevcut.
- Cihaz, 7.000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıları karşılıyor. Bu sayede uzun bir kullanım süresi elde edilebiliyor.
Nubia Neo 5 Max tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun hangi özelliklere sahip olduğu belli oldu. Cihaz özellikle dev bataryası ile ön plana çıkıyor. Bununla birlikte arka tasarımı da son derece dikkat çekici bir tasarımı da bulunuyor. Sağ alt köşedeki futbol topu detayı, modele sportif hava kazandırıyor.
Nubia Neo 5 Max'in Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 7,5 inç
- Çözünürlük: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: LCD
- İşlemci: Dimensity 7100
- Batarya: 7000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 16
Nubia Neo 5 Max'in Ekran Özellikleri Neler?
Nubia Neo 5 Max, 7.5 inçlik LCD ekranal birlikte geliyor ve 1.5K çözünürlük sunuyor. Ekran boyutu, daha geniş bir alan sağlıyor ve bu da film, dizi ve benzeri içerikleri izlemek veya okuma yapmak için onu oldukça keyifli hâle getiriyor. Öte yandan 1.5K çözünürlük de ekrandaki yazıların net şekilde görülmesine yardımcı oluyor. Tabii, LCD ekranın OLED ekran gibi canlı bir görüntü sağlamayacağını da belirtmek gerekiyor.
Nubia Neo 5 Max'te Kaç mAh Batarya Var?
Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazı sık sık şarj etme ihtiyacı duymuyorsunuz. Özellikle sık sık seyahat hâlinde olan veya iş / okul sebebiyle günün büyük bir kısmını dışarıda geçiren kişiler için önemli bir avantaj sağladığını söylemek mümkün. Bu arada kısa bir süre önce tanıtılan Nubia Air Pro da 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.
Nubia Neo 5 Max'te Hangi İşlemci Kullanılıyor?
Cihaz, Dimensity 7100 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, daha önce TECNO Pova Curve 2 ve Infinix Note Edge'de de kullanılmıştı. Çok sevilerek oynanan Mobile Legends: Bang Bang'de 90 FPS, battle royale sevenlerin vazgeçilmez oyunlarından biri olan PUBG Mobile'da ise ortalama 60 FPS sağlıyor.
Nubia Neo 5 Max Türkiye'de Satılacak mı?
Nubia Neo 5 Max'in Türkiye'de satılıp satılmayacağı hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Türkiye'de şu an Nubia Neo 5G, Nubia Z80 Ultra, Nubia Air ve daha birçok model satışta. Bunları göz önüne bulunduracak olursak Neo 5 Max'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.
Nubia Neo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Nubia Neo 5 Max'in fiyatı henüz açıklanmadı ama Neo 5 serisinin önceki modelleri bütçe dostu olmasıyla öne çıkıyor. Dolayısıyla bu modelin de uygun fiyatlı olması muhtemel. Nubia Neo 5 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağını göz önüne alırsak 255 dolar civarı (11 bin 871 TL) bir fiyata sahip olabilir. Türkiye'de de vergiler ve diğer maliyetlerle 24 bin TL'ye satılabilir.
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Editörün Yorumu
Bir akıllı telefon satın almadan önce en çok dikkat ettiğim noktalardan biri, batarya. Nubia Neo 5 Max'in bu açıdan beklentileri karşılayacağını söyleyebilirim. 7.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde kullanıcılar bu modeli oldukça uzun bir süre boyunca şarj etmeye gerek duymayacaktır.