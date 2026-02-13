Sıra Dışı Tasarıma Sahip Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var

TECNO, POVA Curve 2 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı teleofnun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dâhil birçok özelliğe de sahip.

TECNO POVA Curve 2 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 7100

MediaTek Dimensity 7100 GPU: Mali-G610

Mali-G610 RAM: 8 GB LPDDR5X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

128 GB / 256 GB UFS 2.2 Yazılım: Android 16 tabanlı HiOS 16

Android 16 tabanlı HiOS 16 Ana Kamera: 50 MP (f/1.7)

50 MP (f/1.7) Makro Kamera: 2 MP (f/2.4)

2 MP (f/2.4) Ön Kamera: 13 MP f/2.2

13 MP f/2.2 Boyut: 162,68 x 77,15 x 7,42 mm

162,68 x 77,15 x 7,42 mm Ağırlık: 195 gram

195 gram Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 45W

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO POVA Curve 2 5G, AMOLED ekran üzerinde 1208 x 2644 piksel çözünürlük, 4500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 162,68 x 77,15 x 7,42 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında olan telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7100 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan TECNO Pop 20'de sekiz adet çekirdeğe sahip Unisoc T7250 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HiOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 8 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Akıllı telefon 8000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

POVA Curve 2 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

TECNO POVA Curve 2 5G Fiyatı

TECNO POVA Curve 2 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 27 bin 999 rupi (13 bin 497 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 29 bin 999 rupi (14 bin 462 TL) fiyat etiketi belirlendi. TECNO'nun diğer pek çok telefon modeli Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla POVA Curve 2 5G'nin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.