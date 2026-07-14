Nubia'dan 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Nubia'nın yeni amiral gemisi modeli Z90 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefona yrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Nubia Z90 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre Nubia Z90 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Dolayısıyla işlemcinin oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunları Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemciye sahip telefonlarda son yılların en başarılı battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ve en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Yani Z90 Ultra'da mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

Nubia'nın yeni telefonunda video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecek. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5'te 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın ise 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha iyi bir performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Nubia Z80 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Nubia Z90 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Z90 Ultra'nın 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Telefon, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Nubia Z80 Ultra'da 7.200 mAh batarya kapasitesi mevcut. Dolayısıyla serinni yeni modeli, Z80 Ultra'dan daha uzun bir pil ömrü sunacak. Önceki model ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z90 Ultra'da 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Nubia Z90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Nubia Z90 Ultra'nın 2026 yılının Eylül veya Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, çok güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Nubia Z80 Ultra, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Nubia Z90 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia Z90 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Nubia Z80 Ultra dahil olmak üzere Nubia'nın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nubia Z90 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Nubia Z90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nubia Z80 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 58 bin 199 TL'ye satılıyor. Z90 Ultra'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 61 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa suunlabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Nubia Z90 Ultra'nın işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank'e gerek kalmayacak.