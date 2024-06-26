En Güçlü Android Telefon Olacak! Red Magic 9S Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

ZTE'nin Nubia markası oyun odaklı telefonların üretimine devam ediyor. Şirket bu kapsamda geçen yılın sonlarında Çin'de duyurulan Red Magic 9 Pro ve Magic 9 Pro+ modellerine yeni bir ekleme yapmak için kolları sıvadı. Red Magic 9S Pro isimli cihazın son olarak bazı teknik özellikleri açıklandı.

Red Magic 9S Pro İşlemcisi Ortaya Çıktı

Nubia, 3 Temmuz'da Red Magic Esports Universe isimli yeni bir lansman düzenleyeceğini duyurdu. Çinli şirket etkinlik kapsamında merakla beklenen Red Magic 9S Pro modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Ürünle ilgili herhangi bir resmi detay paylaşılmasa da son dönemin ana akımı yapay zekayı odağına alacağını söyleyebiliriz.

Modelle ilgili bugüne dek ortaya çıkan söylentiler Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version isimli bir işlemciden güç alacağı yönündeydi. Çinli şirket son olarak yaptığı paylaşımla tüm bu iddiaları doğruladı. Şu an için elimizde söz konusu yongayla ilgili 3.4 GHz hızlarında çalışacağı dışında bir teknik detay yok, ancak selefi Snapdragon 8 Gen 3'ün modifiye edilmiş bir versiyonu olacağı iddia ediliyor.

Bunu biraz daha açacak olursak, bu yılın başlarında satışa çıkan Samsung Galaxy S24 serisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy isimli bir işlemciyle geldi. Bu yonga seti orijinalinin hız aşırtmalı bir sürümüydü. Benzer şekilde Red Magic 9S Pro da hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3'ten beslenecek.

Şirkete yakın kaynaklara göre akıllı telefonun teknik özellikleri açısından Kasım 2023'te duyurulan Red Magic 9 Pro'yu referans alacağı söyleniyor. Eğer söz konusu iddialar doğruysa Red Magic 9S Pro'nun işlemcisi dışında kalan özellikleri Red Magic 9 Pro'nun aynısı veya bir benzeri olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!