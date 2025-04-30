Bu Tablette Yapay Zeka Var: Amiral Gemisi Nubia Tablet Pro Tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, kısa süre önce Nubia Z70S Ultra ve Z70S Ultra Photographer Edition modellerini tanıtmıştı. Bu tanıtımla dikkat çekmeyi başaran marka, nihayet Nubia Tablet Pro adlı tablet modelini de duyurdu. Peki bu cihaz, tüketicilere neler sunuyor? İşte Nubia Tablet Pro teknik özellikleri ve fiyatı!

Nubia Tablet Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Amiral gemisi segmentte yer alan Nubia Tablet Pro, 10.9 inç boyutunda LCD ekrana sahip. 2.8K çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Tabletin kalbindeyse Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor.

Bu işlemciye 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM eşilk ediyor. Depolama alanı bakımıdan ise 256 GB / 512 GB / 1 TB seçenekleri sunuluyor. Öte yandan cihaz 10.100 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyorken, şarj hızıysa 66W seviyesinde. Ayrıca 7.3 mm kalınlıkta ve 525 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Son olarak tabletin DeepSeek destekli yapay zeka özellikleri barındırıdğını da unutmamak gerekiyor.

Nubia Tablet Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran : 10.9 inç LCD ekran, 2.8K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5

Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Batarya : 10.100 mAh kapasite, 66W hızlı şarj desteği

Kalınlık : 7.3 mm

Ağırlık : 525 gram

Ses Sistemi : Dört hoparlörlü kurulum, DTS:X destekli ses

Ek Özellikler: Yapay zeka destekli işlevler

Nubia Tablet Pro fiyat listesi şu şekilde;

RAM + Depolama Çin Fiyatı Tahmini Dolar Fiyatı 8 GB + 256 GB 2.799 Yuan 384 dolar 12 GB + 256 GB 2.999 Yuan 411 dolar 16 GB + 512 GB 3.399 Yuan 466 dolar 16 GB + 1 TB 3.999 Yuan 548 dolar

Nubia Tablet Pro, 6 Mayıs'ta Çin'de satışa çıkacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nubia Tablet Pro'nun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.